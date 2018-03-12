«Ростов-Дон» попал в восьмерку лучших клубов Европы

Источник: Спорт-Экспресс

В минувшие выходные завершился основной раунд главного клубного турнира Старого Света среди женских команд, по итогам которого стали известны участники четвертьфинала. Россию в Лиге чемпионов представляет единственный коллектив — «Ростов-Дон», для него эта стадия соревнований сложилась более чем успешно. Команда Фредерика Бужана создала себе плацдарм для выхода в восьмерку сильнейших еще на предварительном этапе, заняв в группе второе место. Вперед ростовчанки пропустили только действующего победителя Лиги чемпионов, венгерский «Дьер».

ВНОВЬ НА ПУТИ «БУХАРЕСТ»

На стадии основного раунда соперниками российского чемпиона были «Нюкебинг», «Крим Меркатор» и «Бухарест». Среди них главным конкурентом за более высокую позицию стала команда из столицы Румынии. Два сезона назад «Бухарест» остановил «Ростов-Дон» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, а в прошлом не пустил в основной раунд, что стоило главному тренеру ростовчанок Яну Лесли работы. Четыре матча — четыре поражения, казалось, что румынская команда непреступна.

Но в этом сезоне «Ростов-Дон» прервал неприятную для себя серию. Первый тревожный звоночек для «Бухареста» прозвенел 11 февраля, когда в матче третьего тура российский чемпион заставил хозяев площадки отбиваться, а затем не позволил заработать два очка, вырвав ничью — 22:22. Второй — спустя месяц в Ростове-на-Дону, где команды оспаривали вторую строчку турнирной таблицы. К тому моменту российский клуб дважды уверенно обыграл «Нюкебинг» и «Крим Меркатор» — оставалось только победить принципиального соперника.

РЕВАНШ ВЗЯТ

Субботней игре сопутствовал аншлаг (все билеты были раскуплены еще за несколько дней до начала), на площадке шла жесткая, бескомпромиссная, напряженная борьба — словом, все соответствовало матчу с приставкой «топ». Первый тайм лучше удался гандболисткам «Бухареста», которые бережливее отнеслись к голевым моментам, и на перерыв команды ушли при счете 12:9 в пользу гостей. Но за вторые тридцать минут матча гандболистки «Ростов-Дона» сумели перевернуть игру в свою пользу. Хозяйки площадки увереннее заработали в защите, надежно действовала вратарь Маисса Пессоа, признанная лучшим игроком матча, а Ксения Макеева в атаке дважды прорвала оборону соперника, и счет стал равным — 15:15. Вскоре после быстрого отрыва Юлия Манагарова вывела «Ростов-Дон» вперед — 18:17. Ростовчанки сохранили минимальное преимущество вплоть до конца матча, финальная сирена зафиксировала счет 25:24 — есть долгожданная победа российского чемпиона над «Бухарестом»!

— Второй тайм мы провели спокойнее, чем первый. В начале игры мы не забили 11 моментов, не реализовали два пенальти, шесть раз потеряли мяч — с такой статистикой трудно выигрывать, — отметил после матча главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан. — Хорошо, что в перерыве игроки поняли, как нужно действовать. Сейчас наша команда находится на фантастическом уровне. Мы готовы биться до самого последнего матча.

«Ростов-Дон» повторил свой успех двухгодичной давности, вновь выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вчера поздно вечером решалось, кто станет соперником российского клуба на этой стадии турнира. Спор шел между венгерским «Ференцварошем» и французским «Метцем», но для «Ростов-Дона» оппонент принципиальной роли не играет, так как перед командой Фредерика Бужана поставлена задача выйти в «Финал четырех» Лиги чемпионов и даже побороться за трофей.

КУБОК ЕГФ ПОМЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

К сожалению, «Ростов-Дон» остался единственным представителем России в еврокубках. Большие надежды во втором по значимости клубном турнире Европы — Кубке ЕГФ — возлагались на «Ладу», но по итогам выходных тольяттинский клуб выступление завершил. После того как вице-чемпион России убедительно прошел групповой этап, потерпев лишь одно поражение, именно его считали главным фаворитом не только четвертьфиналов, но и всей сетки.

Соперником «Лады» стала неудобная «Крайова», но благоприятные прогнозы подтвердились, когда неделю назад волжанки одержали важную победу — 25:23. Увы, тольяттинский клуб в домашней игре добытое преимущество удержать не сумел. Вероятно, сказалось, что «Лада» параллельно вела отчаянную борьбу за первое место по итогам предварительного этапа чемпионата России и перед повторной игрой с «Крайовой» выложилась во встрече с «АГУ-Адыиф», чтобы достичь своей цели. Но на Кубок ЕГФ нужных сил и эмоций не хватило. «Крайова» выглядела свежее, жестче в защите, результативнее в атаке и сумела отыграть дефицит в два мяча. Победа в Тольятти 26:23 отправила румынский клуб в полуфинал, а «Ладу» лишила мечты выиграть Кубок ЕГФ.

— Мы сами отдали «Крайове» путевку в полуфинал. Первый тайм получился провальным, у нас ничего не получалось ни в защите, ни в нападении, — посетовал после игры тренер «Лады» Александр Хомутов. — Во втором тайме выглядели лучше. К сожалению, наш лидер Дарья Дмитриева играла с температурой, а остальные игроки не смогли показать себя так, как этого бы хотелось. Я приношу извинения всем болельщикам за то, что мы не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ.