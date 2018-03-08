БГК имени Мешкова победил в матче чемпионата Беларуси, но уступил в SEHA-лиге
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, разделившись на два состава,
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, разделившись на два состава,
В стартовом туре второго этапа национального чемпионата команда Сергея Бебешко уверенно переиграла в выездном поединке гандболистов «Гомеля» — 34:25 (18:10). Брестчане возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. Всего на один балл отстает минский СКА, победивший в Могилеве «Машеку» — 34:22. В субботу, 10 марта, главные фавориты белорусского чемпионата встретятся между собой на площадке столичного дворца спорта «Уручье».
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