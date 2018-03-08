БГК имени Мешкова победил в матче чемпионата Беларуси, но уступил в SEHA-лиге

Источник: БЕЛТА

В стартовом туре второго этапа национального чемпионата команда Сергея Бебешко уверенно переиграла в выездном поединке гандболистов «Гомеля» — 34:25 (18:10). Брестчане возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. Всего на один балл отстает минский СКА, победивший в Могилеве «Машеку» — 34:22. В субботу, 10 марта, главные фавориты белорусского чемпионата встретятся между собой на площадке столичного дворца спорта «Уручье».

Второй состав брестской дружины в матче 16-го тура чемпионата SEHA-лиги уступил македонскому «Металургу» в Скопье со счетом 33:37 (17:17). БГК по-прежнему занимает 4-е место, имея в своем активе 31 очко. Впереди македонский «Вардар» — 46, вторым идет хорватский «Загреб» — 34, на третьей позиции словенский «Целе», у которого 32 очка. Квартет сильнейших команд 13—15 апреля разыграет награды SEHA-лиги в Скопье.