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13:13 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова победил в матче чемпионата Беларуси, но уступил в SEHA-лиге

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, разделившись на два состава, по-разному провел очередные матчи в двух турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стартовом туре второго этапа национального чемпионата команда Сергея Бебешко уверенно переиграла в выездном поединке гандболистов «Гомеля» — 34:25 (18:10). Брестчане возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. Всего на один балл отстает минский СКА, победивший в Могилеве «Машеку» — 34:22. В субботу, 10 марта, главные фавориты белорусского чемпионата встретятся между собой на площадке столичного дворца спорта «Уручье».

Второй состав брестской дружины в матче 16-го тура чемпионата SEHA-лиги уступил македонскому «Металургу» в Скопье со счетом 33:37 (17:17). БГК по-прежнему занимает 4-е место, имея в своем активе 31 очко. Впереди македонский «Вардар» — 46, вторым идет хорватский «Загреб» — 34, на третьей позиции словенский «Целе», у которого 32 очка. Квартет сильнейших команд 13—15 апреля разыграет награды SEHA-лиги в Скопье.

В очередных матчах женского чемпионата Беларуси его лидер БНТУ-БелАЗ разгромил гандболисток РГУОРа со счетом 40:20. Идущий вторым «Гомель» также не испытал никаких проблем, крупно переиграв в гостях «Витебчанку» — 40:21. Бобруйская «Березина» была сильнее гостей из «Городничанки» — 43:29. После 23 проведенных встреч у БНТУ-БелАЗа 44 очка, «Гомель» отстает на 2 балла, идущая третьей «Витебчанка» имеет 21 очко, в активе «Городничанки» 20 зачетных баллов.

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