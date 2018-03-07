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13:34 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова сыграет в «Финале четырех» SEHA-лиги

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сыграет в «Финале четырех» SEHA-лиги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БГК.

О том, что брестчане завоевали путевку в решающую стадию турнира, стало известно вечером 6 марта. Хорватский «Загреб» минимально обыграл «Горенье» (26:25) и лишил словенскую дружину шансов на попадание в квартет сильнейших. Уже ни при каких раскладах «мешковцы» не опустятся в турнирной таблице ниже четвертого места.

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Очередной матч SEHA-лиги БГК проведет сегодня на выезде против македонского «Металурга». Телеканал «Беларусь 5» планирует показать этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции в 19.25.

После 15 туров брестчане имеют в активе 31 очко и занимают в таблице третье место. На первой строчке расположился македонский «Вардар» (46), на второй — «Загреб» (34), замыкает квартет словенский «Целе» (29).

Ранее БГК вышел в решающую стадию Лиги чемпионов. В 1/8 финала брестские гандболисты сыграют против французского «Нанта».

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