БГК им. Мешкова сыграет в «Финале четырех» SEHA-лиги
7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сыграет в «Финале четырех»
7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сыграет в «Финале четырех»
О том, что брестчане завоевали путевку в решающую стадию турнира, стало известно вечером 6 марта. Хорватский «Загреб» минимально обыграл «Горенье» (26:25) и лишил словенскую дружину шансов на попадание в квартет сильнейших. Уже ни при каких раскладах «мешковцы» не опустятся в турнирной таблице ниже четвертого места.
Очередной матч
После 15 туров брестчане имеют в активе 31 очко и занимают в таблице третье место. На первой строчке расположился македонский «Вардар» (46), на второй — «Загреб» (34), замыкает квартет словенский «Целе» (29).
Ранее БГК вышел в решающую стадию Лиги чемпионов. В 1/8 финала брестские гандболисты сыграют против французского «Нанта».