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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА занимают 3-е место в группе А Кубка ЕГФ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали первую победу в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вице-чемпионы Беларуси обыграли в стартовом матче второго круга соревнований команд группы А датский «Бьеррингбро» со счетом 27:26 (15:15).

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Встреча прошла в напряженной борьбе. И минчане сумели добиться успеха, удержав свое минимальное преимущество на последней минуте поединка. Недавно, 24 февраля соперники встречались между собой в Силькеборге, тогда датчане были сильнее — 32:30. В первом матче групповой стадии Кубка ЕГФ подопечные Игоря Папруги проиграли на своей арене немецкому «Магдебургу» — 31:33, а затем сыграли вничью в Прешове со словацким «Татраном» — 25:25. Сегодня гандболисты «Магдебурга» у себя дома встретятся с «Татраном».

Положение команд перед сегодняшней встречей: «Магдебург» — 6 очков (3 матча), «Бьеррингбро» — 4 (4), СКА — 3 (4), «Татран» — 1 (3).

Свой следующий матч минские армейцы проведут 25 марта в Магдебурге.

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