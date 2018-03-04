Гандболисты минского СКА занимают 3-е место в группе А Кубка ЕГФ

Встреча прошла в напряженной борьбе. И минчане сумели добиться успеха, удержав свое минимальное преимущество на последней минуте поединка. Недавно, 24 февраля соперники встречались между собой в Силькеборге, тогда датчане были сильнее — 32:30. В первом матче групповой стадии Кубка ЕГФ подопечные Игоря Папруги проиграли на своей арене немецкому «Магдебургу» — 31:33, а затем сыграли вничью в Прешове со словацким «Татраном» — 25:25. Сегодня гандболисты «Магдебурга» у себя дома встретятся с «Татраном».