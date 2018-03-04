Строительство «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону планируется начать в 2019 году

«Мы планируем начать строить гандбольный дворец и подойти к строительству ледового дворца. Наверное, реальное начало будет в следующем году», — сказал он.
Как сообщалось ранее, в конце июля 2017 года началась подготовка проекта спортивного объекта, и администрация
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот комплекс составит порядка 1 млрд рублей. Это один из четырех инвестиционных проектов «Группы Агроком» (многоотраслевой холдинг, объединяющий порядка 60 предприятий) в Ростовской области, включенных в соглашение о сотрудничестве с региональным правительством, подписанным во время ПМЭФ-2017. Власти подведут всю необходимую инфраструктуру к объекту. Комплекс также войдет в состав спортивного кластера на левом берегу Дона, который планируется сформировать к 2023 году.