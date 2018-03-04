Строительство «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону планируется начать в 2019 году

«Мы планируем начать строить гандбольный дворец и подойти к строительству ледового дворца. Наверное, реальное начало будет в следующем году», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце июля 2017 года началась подготовка проекта спортивного объекта, и администрация Ростова-на-Дону выделила земельный участок для будущей «Гандбол-Арены». Предполагается, что комплекс будет приспособлен не только для проведения спортивных состязаний по гандболу, но и по мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону, а также для культурно-зрелищных мероприятий. В здании разместят коммерческие помещения, магазины, кафе и рестораны. Помимо арены, на территории будет расположена гостиница.