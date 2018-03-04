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10:38 (мск), источник: ТАСС

Строительство «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону планируется начать в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют начать строительство «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Мы планируем начать строить гандбольный дворец и подойти к строительству ледового дворца. Наверное, реальное начало будет в следующем году», — сказал он.

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Как сообщалось ранее, в конце июля 2017 года началась подготовка проекта спортивного объекта, и администрация Ростова-на-Дону выделила земельный участок для будущей «Гандбол-Арены». Предполагается, что комплекс будет приспособлен не только для проведения спортивных состязаний по гандболу, но и по мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону, а также для культурно-зрелищных мероприятий. В здании разместят коммерческие помещения, магазины, кафе и рестораны. Помимо арены, на территории будет расположена гостиница.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот комплекс составит порядка 1 млрд рублей. Это один из четырех инвестиционных проектов «Группы Агроком» (многоотраслевой холдинг, объединяющий порядка 60 предприятий) в Ростовской области, включенных в соглашение о сотрудничестве с региональным правительством, подписанным во время ПМЭФ-2017. Власти подведут всю необходимую инфраструктуру к объекту. Комплекс также войдет в состав спортивного кластера на левом берегу Дона, который планируется сформировать к 2023 году.

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