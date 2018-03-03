БГК им. Мешкова в заключительном матче Лиги чемпионов проиграл «Виве»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Долгая депрессия меняет мозг
Многодетная семья в Воронежской области назвала шестого ребенка Россией
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Лолита прогулялась босиком по снегу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон Ойлерз0
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз5
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес Кингз3
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Оттава Сенаторз1
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Тосно
Футбол. Первый дивизион
11:30
Волгарь
Химки
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон БрюинзОТ2
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
01:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Нью-Йорк Айлендерс2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Кубань
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте
Эспаньол
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
3.03
Реал3
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи2
Рома4
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор-Волгоград
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д
Верес
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас СтарзОТ3
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Зарубежный
3.03
Анже3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
3.03
Амьен0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
3.03
Метц1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
3.03
Сент-Этьен2
Дижон2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Зенит-2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Спартак М
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Арсенал
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй ЛайтнингБ7
Филадельфия Флайерз6
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
3.03
Ливерпуль2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
3.03
РБ Лейпциг1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
3.03
Депортиво1
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
3.03
Леганес2
Малага0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
3.03
Лацио0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
3.03
Краснодар3
Ростов1
Футбол. Зарубежный
3.03
Труа0
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
3.03
Севилья2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
3.03
Ворскла2
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
3.03
Лестер1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
3.03
Тоттенхэм Хотспур2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
3.03
Суонси4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.03
Саутгемптон0
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
3.03
Уотфорд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
3.03
Шальке-041
Герта0
Футбол. Зарубежный
3.03
Гамбург0
Майнц0
Футбол. Зарубежный
3.03
Аугсбург0
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
3.03
Айнтрахт Ф1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
3.03
Вольфсбург1
Байер2
Хоккей. КХЛ
3.03
ЙокеритОТ2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
3.03
Локомотив2
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
3.03
СПАЛ1
Болонья0
Все события
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита»
Россиянка завоевала серебро чемпионата мира в прыжках с шестом
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
3 марта, источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в заключительном матче Лиги чемпионов проиграл «Виве»

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в заключительном туре Лиги чемпионов проиграл на выезде польскому «Виве», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты БГК уверенно начали этот поединок, действовали на площадке наравне с хозяевами, а на 12-й минуте брестчане даже вышли вперед. Однако игроки «Виве» вскоре сравняли счет. Ближе к 20-й минуте соперники разгадали ключ к обороне «мешковцев» и смогли создать себе комфортное преимущество в пять мячей. Усилиями Сергея Шиловича БГК к перерыву сократил разрыв — 20:17 в пользу польской дружины.

Не получилось у БГК навязать борьбу и во второй половине встречи. Казалось, активность «Виве» обезоружила брестчан. Сразу после свистка арбитров хозяева вернули свое преимущество и оставшееся время полностью контролировали ход игры (в какой-то момент разрыв и вовсе составлял восемь мячей). В концовке подопечные Сергея Бебешко проявили характер и сократили отставание. В итоге представители Польши победили со счетом 33:28.

Результат этого матча не имел турнирного значения для белорусской дружины. В третий раз в истории Брестский гандбольный клуб вышел из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впервые путевку в плей-офф брестчане завоевали в 2016 году, где встретились с сегодняшними оппонентами. В прошлом сезоне соперниками «мешковцев» стали гандболисты немецкого «Фленсбурга». Нынешний соперник БГК по нокаут-раунду определится позже.

 Цветочный рай. Как под Минском готовят букеты для милых дам
Назван самый страшный фильм ужасов в истории
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита»
Россиянка завоевала серебро чемпионата мира в прыжках с шестом
Два гола Смолова помогли «Краснодару» победить «Ростов» в ЧР
Дубль Роналду помог «Реалу» переиграть «Хетафе»
«Локомотив» обыграл «Торпедо» в первом матче Кубка Гагарина
«Ливерпуль» поднялся на второе место в чемпионате Англии
Комиссар НХЛ предложил проводить хоккейный турнир на летних ОИ
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь