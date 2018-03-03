БГК им. Мешкова в заключительном матче Лиги чемпионов проиграл «Виве»

Гандболисты БГК уверенно начали этот поединок, действовали на площадке наравне с хозяевами, а на 12-й минуте брестчане даже вышли вперед. Однако игроки «Виве» вскоре сравняли счет. Ближе к 20-й минуте соперники разгадали ключ к обороне «мешковцев» и смогли создать себе комфортное преимущество в пять мячей. Усилиями Сергея Шиловича БГК к перерыву сократил разрыв — 20:17 в пользу польской дружины.

Не получилось у БГК навязать борьбу и во второй половине встречи. Казалось, активность «Виве» обезоружила брестчан. Сразу после свистка арбитров хозяева вернули свое преимущество и оставшееся время полностью контролировали ход игры (в какой-то момент разрыв и вовсе составлял восемь мячей). В концовке подопечные Сергея Бебешко проявили характер и сократили отставание. В итоге представители Польши победили со счетом 33:28.