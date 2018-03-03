Гандболисты СКА примут «Бьеррингбро» в матче Кубка ЕГФ

На паркете столичного дворца спорта «Уручье» подопечные Игоря Папруги примут гостей из датского клуба «Бьеррингбро». Совсем недавно, 24 февраля соперники встречались между собой на финише первого круга соревнований команд группы А в Силькеборге и тогда датчане были сильнее — 32:30. В первом матче групповой стадии Кубка ЕГФ вице-чемпионы Беларуси проиграли на своей арене немецкому «Магдебургу» — 31:33, после чего добыли первый зачетный балл, сыграв вничью в Прешове со словацким «Татраном» — 25:25.