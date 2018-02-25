Брестский гандбольный клуб им. Мешкова победил ПСЖ и прошел в плей-офф Лиги чемпионов

В субботу, 24 февраля, в домашнем поединке 13-го тура соревнований команд группы В дружина Сергея Бебешко сумела переиграть лидера с минимальным перевесом в счете — 29:28. Брестчане отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в 6 мячей — 19:13. Однако в середине второго тайма гости сумели не только восстановить равновесие, но выйти вперед — и в дальнейшем игра пошла мяч в мяч. Все решилось в драматичной концовке, когда брестские гандболисты проявили волю к победе и смогли устоять перед натиском парижских звезд.

Благодаря этой виктории БГК им. Мешкова набрал 10 очков, обеспечив себе выход в плей-офф ЛЧ за тур до окончания группового этапа. Ранее это сделали «Пари Сен-Жермен», венгерский «Веспрем», немецкие клубы «Фленсбург» и «Киль», а также польский «Виве».

Свой заключительный поединок в группе В чемпионы Беларуси проведут 3 марта в Кельце против «Виве», который накануне вырвал победу в гостях у «Киля» — 30:29. Словенский «Целе» вчера переиграл у себя дома датский «Ольборг» со счетом 32:28, а сегодня вечером «Фленсбург» примет на своей арене гостей из «Веспрема».

Положение команд перед сегодняшней встречей: «Пари Сен-Жермен» — 22 очка (13 матчей), «Фленсбург» — 15 (12), «Веспрем» — 15 (12), «Киль» — 15 (13), «Виве» — 13 (13), БГК — 10 (13), «Целе» — 7 (13), «Ольборг» — 5 (13).