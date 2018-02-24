БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против ПСЖ

Источник: РИА "Новости"

Для БГК эта встреча является последним домашним поединком на групповом этапе Лиги чемпионов. Для гостей матч в Бресте не имеет турнирного значения, поскольку они уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. «Мешковцы» же продолжают борьбу за путевку в плей-офф. Игру, которая в 19.30 начнется во дворце спорта «Виктория», рассудят рефери из Македонии — Славе Николов и Георги Начевски. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать противостояние брестских гандболистов с французским грандом в прямом эфире.

После 12 туров «Пари Сен-Жермен» имеет в активе 22 очка и располагается на первом месте в таблице. Брестский гандбольный клуб с 8 баллами занимает шестую позицию. В первом круге команды сыграли со счетом 32:28 в пользу парижан.

В группе В сегодня состоятся еще два поединка. Немецкий «Киль» примет на своей площадке польский «Виве», немного позже проведут встречу словенский «Целе» и датский «Ольборг».