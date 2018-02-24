БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против ПСЖ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чешские хоккеисты устроили "истерику" перед полуфиналом с Россией
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Жена солиста Maroon 5 показала новорожденную дочку
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
«Постарела»: поклонники обсуждают внешность Юлии Высоцкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од
Карпаты
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Эйбар
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Чехия
Канада
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Гамбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:45
Барселона
Жирона
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс3
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз1
Питтсбург Пингвинз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Миннесота Уайлд4
Все события
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
10:45 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против ПСЖ

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против французского «Пари Сен-Жермена», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Для БГК эта встреча является последним домашним поединком на групповом этапе Лиги чемпионов. Для гостей матч в Бресте не имеет турнирного значения, поскольку они уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. «Мешковцы» же продолжают борьбу за путевку в плей-офф. Игру, которая в 19.30 начнется во дворце спорта «Виктория», рассудят рефери из Македонии — Славе Николов и Георги Начевски. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать противостояние брестских гандболистов с французским грандом в прямом эфире.

После 12 туров «Пари Сен-Жермен» имеет в активе 22 очка и располагается на первом месте в таблице. Брестский гандбольный клуб с 8 баллами занимает шестую позицию. В первом круге команды сыграли со счетом 32:28 в пользу парижан.

В группе В сегодня состоятся еще два поединка. Немецкий «Киль» примет на своей площадке польский «Виве», немного позже проведут встречу словенский «Целе» и датский «Ольборг».

На 25 февраля запланировано противостояние между немецким «Фленсбургом» и венгерским «Веспремом».

 Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой
Дни скидок проведут магазины Минска 24 и 25 февраля
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился
Сборная «Бундеслиги». С кем Россия будет играть за золото ОИ
Норвежских лыжников подозревают в употреблении допинга
CAS аннулировал результаты бобслеистки Сергеевой на ОИ-2018
Задай вопрос Евгении Медведевой
Вяльбе: Большунов сработал идеально, но у него схватило печень
Витолиньш: Шипачев? Хотите нас расшатать или разозлить?
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь