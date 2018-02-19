«Зритель пошел на гандбол. Это наше главное достижение»

— Так почему Пермь?

— Такова позиция ФГР. Это национальная сборная, и жители разных регионов должны видеть лучших игроков страны. Мы проводили матчи в Краснодаре и Казани, Санкт-Петербурге и Москве, и везде команда получала отличную поддержку.

— Как считаете, пройдем чехов?

— Тут нужно не гадать, а тщательно готовиться. Сборная Чехии — очень хорошая команда, как показал недавно завершившийся чемпионат Европы. Я согласен с оценкой главного тренера сборной России Эдуарда Кокшарова, что по составу наша команда сильнее, но они играли с сильнейшими и набирались опыта, а мы тренировались на Словакии, Финляндии и Люксембурге.

КТО ИГРАЕТ ЗА СБОРНУЮ, ТОТ ПРИНЯЛ УСЛОВИЯ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

— Работой Кокшарова довольны?

— Перед ним стоит сложная задача, и пока рано оценивать его работу. Год назад он и не предполагал, что возглавит национальную команду. Думаю, он понимал, на что шел. С учетом тех соперников, которые были на групповом этапе отбора на ЧМ-2019, другого результата мы и не ждали. И он пытался выжать из этой ситуации максимум, просмотреть как можно больше игроков, чтобы подготовиться к стадии плей-офф.

— Какова обстановка внутри команды?

— Я не присутствую на тренировках и не вмешиваюсь в работу главного тренера. Но по общению с ребятами в Казани, например, понял, что все в полном порядке. Уверен, что все игроки поговорили с наставником и если дали согласие выступать за сборную, то приняли все условия тренера.

— В чем заключается роль Сергея Самсоненко, как куратора мужских сборных?

— Пока он сосредоточен на работе с первой сборной. Там большой комплекс вопросов, который необходимо держать на контроле. От подробностей воздержусь, но его помощь очень существенна. А что касается молодежной и юниорской команд, то их тренеры присутствовали на сборах главной команды и продуктивно общались со вторым тренером сборной России Дэвидом Дэвисом, превосходным аналитиком. Многое из увиденного тренеры нашей молодежи будут воплощать в работе.

— Сложно было расставаться с Дмитрием Торговановым?

— Да, очень. Мы же работали в тандеме, хотя поначалу я не понимал, как мы вообще сработаемся. Но делали это, на мой взгляд, достаточно успешно. Что касается его отставки с поста главного тренера, то тут ситуация простая. Задача по выходу на чемпионат Европы не была выполнена. Можно приводить какие угодно объяснения, но оценка дается по итоговому результату, а он был неутешителен. Торгованов подал в отставку — другого варианта не было. Отставки в тренерской работе неизбежны.

ТРЕФИЛОВ СОЗДАЛ НОВУЮ КОМАНДУ

— Как оценить выступление нашей женской команды на ЧЕ-2016 и ЧМ-2017? Многие ждали от нее триумфа после победы в Рио.

— И при этом забывали, что процесс обновления команды всегда невероятно сложен. Чтобы новые гандболистки заиграли на высоком уровне, им нужно набраться международного опыта. А где его набираться, как не на крупнейших турнирах? Я бы оценивал выступление с точки зрения становления новой команды.

— И эта команда создана?

— Конечно! У нас есть сборная, с которой можно работать в ближайшие годы. Молодая, задорная и очень перспективная. Не нужно только вспоминать игру со сборной Норвегии — там был несчастный случай. Определенные ошибки в том матче были, ну так у кого их нет? А если посмотреть на другие встречи, то девчонки заражали своей игрой. У нашего женского гандбола очень хорошее будущее. За спинами нынешнего состава стоят девочки 1998 — 1999 годов, потом идет 2001 — 2002 годы. В этом возрасте есть такие игроки, которые способны в будущем стать лидерами сборной.

— Евгений Трефилов перед декабрьским исполкомом сказал, что летит в Москву в неизвестность. Неужели вариант с его отставкой после чемпионата мира существовал?

— Оценку его работе давал исполком ФГР, и эта оценка — удовлетворительная. Трефилов и сам работает, и других заставляет. В конечном счете все определяет результат.

БОЮСЬ, ПРАВДУ О МЕЛЬДОНИЕВОМ СКАНДАЛЕ МЫ НЕ УЗНАЕМ

— Какова сейчас ситуация с дисквалифицированными гандболистками молодежной сборной?

— ФГР добилась сокращения первоначального срока их дисквалификации. Дело вел и продолжает вести наш юридический отдел — Максим Гулевич и Роман Лебеденко.

— Вы не стали прибегать к услугам зарубежных фирм?

— Не видели в этом никакого смысла. Гулевич и Лебеденко проделали огромный объем работы и сделали максимум возможного в этой ситуации. И продолжают делать: мы подали апелляцию и будем добиваться дальнейшего сокращения срока дисквалификации.

— Можно ли назвать главным виновником врача Бориса Краснова?

— У нас нет достоверных фактов, как мельдоний попал в организм девочек. Боюсь, правды мы не узнаем. Я готов поручиться только за то, что ни одна из трех спортсменок не делала этого умышленно. На 1000 процентов уверен в этом. И хочу подчеркнуть, что в любом случае ответственность за спортсменок на сборе несет врач с момента дня заезда до дня выезда. И даже после окончания сбора они держат связь. Только через него они решают, что им принимать и как принимать. То есть первым должен отвечать именно врач.

— Какие нарушения были установлены судом?

— Отсутствие контроля за приемом спортивного питания, несоблюдение элементарных правил антидопинговой безопасности при составлении программы приема спортивного питания, применение спортивного питания и БАДов, не прошедших контроль ФМБА и не вошедших в формуляр.

— Если бы Краснов взял на себя вину в том, что установил суд, можно было добиться снятия дисквалификации?

— Думаю, удалось бы добиться сокращения срока дисквалификации до шести месяцев, и девочки уже играли бы. Но дисквалификации избежать все равно не удалось бы.

— В прошлом году был еще один скандал. Когда до выборов в ис­полком ИГФ не допустили Сергея Шишкарева. Что там все-таки случилось?

— Так манипулировать выборами и затыкать всем рот, как было на конгрессе в Турции, — просто бессовестно. Во время выступления президента ФГР организаторы отключили ему микрофон и убрали синхронный перевод. Сергей Николаевич полиглот, но он хотел донести свою программу до всех на родном языке. Он предоставляет необходимые документы, а их каким-то образом теряют. В общем, полный беспредел. Господин Мустафа управляет международной федерацией в ручном режиме.

— Для ФГР это было неожиданным?

— Не было никаких предпосылок. Просто Мустафа почувствовал сильного конкурента и нагло его убрал с помощью послушных подчиненных.

ШАГ ВПЕРЕД В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ

— Про олимпийский триумф очень много говорили. Он дал толчок развитию гандбола в России?

— Конечно. Это позволило нам обратить на себя внимание в том числе и президента страны. А уж какое внимание было к чемпионкам! Они, наверное, пару месяцев вообще не исчезали с телеэкранов и из СМИ. Трефилов стал самым узнаваемым российским тренером. Вся команда вернулась с Олимпиады национальными героями. Все игроки и тренерский штаб, в который входили и Левон Оганесович Акопян, и Павел Сукосян, и Виктор Рябых.

— Что изменилось в федерации после той победы? Произошли какие-то структурные изменения?

— Мы приняли программу развития гандбола, создали маркетинговый отдел, стали первой в истории спорта в России аккредитованной федерацией по олимпийскому виду спорта, заключившей договор о партнерстве с социальной сетью «ВКонтакте». На прошлой неделе договорились о выходе нашего гандбола на европейскую платформу трансляций.

Почти все матчи мужской и национальной сборной после Олимпиады в Рио были показаны на федеральном канале «Матч ТВ», за что пришлось выложить серьезные деньги. Одним из самых больших достижений я считаю прирост аудитории на матчах национальных сборных. Впервые я видел, чтобы перед игрой во дворец были очереди.

Еще одно достижение — добились четкого исполнения календаря. За прошлый и нынешний сезон у нас почти не было переносов. Комиссия по проведению соревнований сделала максимум, чтобы финансовая нагрузка на клубы снизилась. В целом в каждом направлении своей работы сделали шаг вперед.

И особо выделю проект по поддержке фонда «Лейкозу нет», в котором и федерация, и наши клубы приняли самое активное участие. Надеюсь, что собранные средства помогли спасти не одну человеческую жизнь. Важнее этого ничего нет.

— В чем самые большие сложности?

— Нужно смотреть правде в глаза — самым больным остается финансовый вопрос. Значительная нагрузка лежит на плечах президента ФГР Сергея Шишкарева. Без достаточно крупного спонсора развиваться очень тяжело. Причем хотелось бы заключить договор не на один год, а на три или пять. Любой показ матча на ТВ стоит очень приличных денег. Мы обращались ко всем нашим крупным компаниям, бизнесменам. Но пока помощь была в разовом формате.

— Сергей Шишкарев говорил, что для нормального развития гандбола нужен миллиард рублей в год. На такие деньги сложно спонсора найти.

— Мы столько и не просим, хотя не отказались бы. Хотим найти спонсора под конкретный проект по созданию Лиги гандбола. Это позволило бы делать качественную картинку, привлекать болельщиков, создавать для них более удобные условия на игре. Ведь гандбол достоин того, чтобы его смотреть. А уж на каком уровне проходят матчи женского чемпионата, можно только восхищаться.

— Какой бюджет федерации, если не говорить о миллиардах, был бы достаточен для нормального функционирования?

— Хотелось бы 150 — 200 миллионов рублей. А если для организации Лиги гандбола, то примерно 300 миллионов рублей в год. Но это все в идеале. В реальности мы планируем бюджет, но не всегда удается его наполнять.

— Насколько важную роль во всей этой работе должен был выполнять Андрей Лавров, недавно уволенный с поста первого вице-президента ФГР?

— Первостепенную! С учетом колоссальной занятости президента ФГР именно он должен быть нашим флагманом. Мне сложно говорить, ведь мы с этим величайшим гандболистом играли в одной команде. Но работа в спортивной федерации предполагает рутину. Тут можно поехать на один конец Москвы для решения пятиминутного вопроса, а потом рвануть на другой ради такой же мелочи. Бумажная работа вообще очень объемная — это и отчеты в Минспорта, и положения по проведению наших соревнований. Да любой вопрос, касающийся работы федерации, — тягомотный и нудный, но необходимый. Лавров как функционер не совсем себя проявил в этом направлении.

— Можете сказать, с какой формулировкой он был уволен?