Гандболисты минского СКА сыграли вничью с «Татраном» в матче Кубка ЕГФ

В первой половине игры хозяева были сильнее и победили с перевесом в два мяча — 13:11. После перерыва подопечные Игоря Папруги прибавили в движении и сумели уйти от поражения, забросив мяч в последней атаке. Минчане могли рассчитывать и на большее, но в середине второго тайма упустили несколько верных возможностей для взятия ворот. Мячи в составе СКА забросили: Владислав Донцов — 8, Владислав Кулеш — 7, Вячеслав Бохан — 5, Владислав Кривенко, Александр Подшивалов — по 2, Алексей Ушал — 1. В первом туре столичные армейцы уступили на своей арене немецкому «Магдебургу» со счетом 31:33. Представители бундеслиги и во второй игровой день праздновали успех, уверенно переиграв у себя дома гостей из датского «Бьеррингбро» — 33:26. В заключительном поединке первого круга соревнований 24 февраля минский СКА сыграет в Силькеборге против датского клуба. Положение команд после двух туров: «Магдебург» — 4 очка, «Бьеррингбро» — 2, СКА — 1, «Татран» — 1.