Гандболисты минского СКА сыграли вничью с «Татраном» в матче Кубка ЕГФ
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА набрали первый зачетный балл на групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА набрали первый зачетный балл на групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ.
В первой половине игры хозяева были сильнее и победили с перевесом в два мяча — 13:11. После перерыва подопечные Игоря Папруги прибавили в движении и сумели уйти от поражения, забросив мяч в последней атаке. Минчане могли рассчитывать и на большее, но в середине второго тайма упустили несколько верных возможностей для взятия ворот. Мячи в составе СКА забросили: Владислав Донцов — 8, Владислав Кулеш — 7, Вячеслав Бохан — 5, Владислав Кривенко, Александр Подшивалов — по 2, Алексей Ушал — 1. В первом туре столичные армейцы уступили на своей арене немецкому «Магдебургу» со счетом 31:33. Представители бундеслиги и во второй игровой день праздновали успех, уверенно переиграв у себя дома гостей из датского «Бьеррингбро» — 33:26. В заключительном поединке первого круга соревнований 24 февраля минский СКА сыграет в Силькеборге против датского клуба. Положение команд после двух туров: «Магдебург» — 4 очка, «Бьеррингбро» — 2, СКА — 1, «Татран» — 1.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в очередном матче главного континентального турнира Лиги чемпионов потерпел крупное поражение в гостях у венгерского «Веспрема» — 22:34. Теме не менее, брестчане сохранили за собой 6-е место в турнирной таблице в группе В. Свой следующий поединок чемпионы Беларуси проведут в Бресте против безоговорочного лидера французского клуба «Пари Сен-Жермен». Парижане накануне одержали свою 11-ю викторию в 12 матчах, разгромив у себя дома немецкий «Фленсбург» со счетом 29:21. Еще в одном субботнем матче польский «Виве» переиграл на своей арене словенский «Целе» — 37:31. Сегодня датский «Ольбрг» примет у себя дома еще одного представителя немецкой бундеслиги «Киль».