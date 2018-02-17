БГК им. Мешкова разгромно уступил «Веспрему» в выездном матче Лиги чемпионов

В официальных матчах БГК и «Веспрем» до этого уже встречались девять раз, но брестчанам не удавалось одержать верх над грозным соперником. В домашнем поединке Лиги чемпионов подопечные Сергея Бебешко уступили венгерской команде со счетом 29:26. Брестчане настраивались изменить ситуацию в ответной игре. Они начали матч с большим желанием, захватили лидерство на площадке. Однако хозяева были не согласны с таким положением вещей и оставшееся время события развивались под их диктовку. К 20-й минуте разница была в семь мячей. Перед перерывом на табло горел счет 20:11 в пользу венгерского клуба.