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17 февраля, источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова разгромно уступил «Веспрему» в выездном матче Лиги чемпионов

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова на выезде разгромно уступил венгерскому «Веспрему» в двенадцатом туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В официальных матчах БГК и «Веспрем» до этого уже встречались девять раз, но брестчанам не удавалось одержать верх над грозным соперником. В домашнем поединке Лиги чемпионов подопечные Сергея Бебешко уступили венгерской команде со счетом 29:26. Брестчане настраивались изменить ситуацию в ответной игре. Они начали матч с большим желанием, захватили лидерство на площадке. Однако хозяева были не согласны с таким положением вещей и оставшееся время события развивались под их диктовку. К 20-й минуте разница была в семь мячей. Перед перерывом на табло горел счет 20:11 в пользу венгерского клуба.

Переломить ход игры «мешковцы» не смогли и во второй половине встречи. «Веспрем» увеличивал разрыв, при этом игроки БГК были бессильны перед обороной оппонентов. Впервые во втором тайме брестчане отличились только спустя семь минут после стартового свистка арбитра. У голкиперов также не получалось зацепиться за мяч. В итоге этот драматичный поединок завершился со счетом 34:22 в пользу чемпионов Венгрии.

В группе В состоялось еще два матча. Польский «Виве» при поддержке родных трибун уверенно обыграл словенский «Целе» (37:31), французский «Пари Сен-Жермен» одолел немецкий «Фленсбург» (29:21). Поединок между датским «Ольборгом» и немецким «Килем» состоится 18 февраля.

Следующий матч в Лиге чемпионов Брестский гандбольный клуб проведет на домашней арене. В Брест приедет лидер группы В — ПСЖ. Игра состоится 24 февраля.

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