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10:15 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова поднялся на третью позицию в SEHA-лиге

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в 14-м туре SEHA-лиги победил на выезде хорватский «Нексе» и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, сообщает БЕЛТА.

Этой зимой хорватская команда усилилась, но игроки БГК не спасовали перед обновленным составом хозяев площадки. «Мешковцы» уверенно начали этот поединок, уже к 10-й минуте они вели со счетом 6:0. Залогом успеха можно назвать игру в обороне и надежность голкипера Ивана Пешича. Перед уходом на перерыв брестчане выигрывали у «Нексе» 8 мячей — 17:9. Во второй половине встречи БГК только упрочил свои позиции. В итоге матч закончился с разгромным счетом — 29:19 в пользу подопечных Сергея Бебешко.

Победа в Нашице позволила брестчанам подняться на третью строчку в турнирной таблице SEHA-лиги. Сейчас в активе БГК 28 очков. Лидером турнира является македонский «Вардар» (40 очков), на второй позиции размещается хорватский «Загреб» (31).

В настоящее время Брестский гандбольный клуб готовится к ответственному поединку в Лиге чемпионов. «Мещковцам» 17 февраля предстоит игра на выезде против венгерского «Веспрема».

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