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БГК им. Мешкова поднялся на третью позицию в SEHA-лиге
14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в 14-м туре
14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в 14-м туре
Этой зимой хорватская команда усилилась, но игроки БГК не спасовали перед обновленным составом хозяев площадки. «Мешковцы» уверенно начали этот поединок, уже к 10-й минуте они вели со счетом 6:0. Залогом успеха можно назвать игру в обороне и надежность голкипера Ивана Пешича. Перед уходом на перерыв брестчане выигрывали у «Нексе» 8 мячей — 17:9. Во второй половине встречи БГК только упрочил свои позиции. В итоге матч закончился с разгромным счетом — 29:19 в пользу подопечных Сергея Бебешко.
Победа в Нашице позволила брестчанам подняться на третью строчку в турнирной таблице
В настоящее время Брестский гандбольный клуб готовится к ответственному поединку в Лиге чемпионов. «Мещковцам» 17 февраля предстоит игра на выезде против венгерского «Веспрема».