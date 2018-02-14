БГК им. Мешкова поднялся на третью позицию в SEHA-лиге

Этой зимой хорватская команда усилилась, но игроки БГК не спасовали перед обновленным составом хозяев площадки. «Мешковцы» уверенно начали этот поединок, уже к 10-й минуте они вели со счетом 6:0. Залогом успеха можно назвать игру в обороне и надежность голкипера Ивана Пешича. Перед уходом на перерыв брестчане выигрывали у «Нексе» 8 мячей — 17:9. Во второй половине встречи БГК только упрочил свои позиции. В итоге матч закончился с разгромным счетом — 29:19 в пользу подопечных Сергея Бебешко.