Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сохранил 6-е место в группе В Лиги чемпионов

В очередном поединке команда Сергея Бебешко принимала на своей арене датский «Ольборг» и не сумела одолеть гостей, сыграв вничью 23:23. Свой следующий матч БГК проведет 17 февраля в гостях у венгерского «Веспрема», который в предыдущем туре уступил на выезде немецкому «Килю» со счетом 20:22. Безоговорочный лидер группы В французский «Пари Сен-Жермен» одержал десятую викторию, победив в гостях словенский «Целе» — 31:26. Немецкий «Фленсбург» на своей площадке сыграл вничью с польским «Виве» — 32:32.