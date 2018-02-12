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11:53 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сохранил 6-е место в группе В Лиги чемпионов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после 11 туров сохраняет 6-е место в группе В Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В очередном поединке команда Сергея Бебешко принимала на своей арене датский «Ольборг» и не сумела одолеть гостей, сыграв вничью 23:23. Свой следующий матч БГК проведет 17 февраля в гостях у венгерского «Веспрема», который в предыдущем туре уступил на выезде немецкому «Килю» со счетом 20:22. Безоговорочный лидер группы В французский «Пари Сен-Жермен» одержал десятую викторию, победив в гостях словенский «Целе» — 31:26. Немецкий «Фленсбург» на своей площадке сыграл вничью с польским «Виве» — 32:32.

Положение команд после 11 игровых дней: «Пари Сен-Жермен» — 20 очков, «Фленсбург» — 15, «Веспрем» — 13, «Киль» — 13, «Виве» — 9, БГК им. Мешкова — 8, «Ольборг» — 5, «Целе» — 5.

Команды группы А также сыграли по 11 матчей: «Вардар» (Македония) — 18 очков, «Нант» (Франция) — 17, «Барселона» (Испания) — 14, «Райн Левен» (Германия) — 12, «Пик» (Венгрия) — 11, «Висла» (Польша) — 6, «Кристианстад» (Швеция) — 6, «Загреб» (Хорватия) — 4.

Групповой этап чемпионской Лиги финиширует 4 марта, после чего по 6 лучших команд из каждой группы продолжат борьбу в матчах плей-офф.

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