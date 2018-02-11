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17:39 (мск), источник: Прессбол

СЕХА-лига. 8 голов Шиловича помогли БГК им. Мешкова обыграть «Динамо» из Панчева

БГК имени Мешкова в сербском Панчево переиграл местное «Динамо» в рамках СЕХА-лиги — 33:26. У мешковцев правый полусредний сборной страны Сергей Шилович отметился восемью голами.

ДИНАМО — БГК им. МЕШКОВА — 26:33 (15:17)

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ДИНАМО: Петрович, Радованович; Жуйович (2), Пилипович (6/4), Раданович (1), Елич (2), Миркович (3), Йованович, Пралица (1), М. Павлович, Л. Павлович, Дистол (3), Баруджич (2), Славульица, Радованович, Шапоньич (3), И. Димитревич (3).

БГК им. МЕШКОВА: Мацкевич (1), Миятович; Ященко (3), Юринок (1), Потеко (2), Никуленков (3), Наумук, Шумак, Проданович (5), Разгор (4/2), Баранов (2), Сельвесюк, Джорджич (4), Куран, Шилович (8), Астрашапкин.

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