Гандболисты минского СКА проиграли «Магдебургу» в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно стартовали в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно стартовали в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке первого тура соревнований команд квартета А
Следующий матч минские армейцы проведут в гостях в словацкого «Татрана» из Прешова, который сегодня проиграл на выезде датскому клубу «Бьеррингбро» из Силькеборга с результатом 19:27.