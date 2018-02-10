Гандболисты минского СКА проиграли «Магдебургу» в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ

Сегодня в домашнем поединке первого тура соревнований команд квартета А вице-чемпионы Беларуси уступили немецкому «Магдебургу» со счетом 30:33. Подопечные Игоря Папруги, которому сегодня исполнилось 48 лет, отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча — 19:17. Однако в начале второго тайма гости не только отыгрались, но и ушли в отрыв — 23:19. После этого хозяева сумели собраться, не раз сокращали разрыв до минимума, но догнать представителей немецкой бундеслиги так и не смогли.