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20:34 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА проиграли «Магдебургу» в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно стартовали в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке первого тура соревнований команд квартета А вице-чемпионы Беларуси уступили немецкому «Магдебургу» со счетом 30:33. Подопечные Игоря Папруги, которому сегодня исполнилось 48 лет, отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча — 19:17. Однако в начале второго тайма гости не только отыгрались, но и ушли в отрыв — 23:19. После этого хозяева сумели собраться, не раз сокращали разрыв до минимума, но догнать представителей немецкой бундеслиги так и не смогли.

Следующий матч минские армейцы проведут в гостях в словацкого «Татрана» из Прешова, который сегодня проиграл на выезде датскому клубу «Бьеррингбро» из Силькеборга с результатом 19:27.

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