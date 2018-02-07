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Лига чемпионов. БГК и «Ольборг» не выявили сильнейшего
В поединке Лиги чемпионов БГК сыграл вничью с датским «Ольборгом» (23:23).
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В поединке Лиги чемпионов БГК сыграл вничью с датским «Ольборгом» (23:23).
Группа «В»: ПСЖ — 18 (10), Фленсбург — 14 (10), Веспрем — 13 (10), Киль — 11 (10), Виве — 8 (10), БГК имени Мешкова — 8 (11), Целе — 5 (10), Ольборг — 5 (11).