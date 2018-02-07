БГК им. Мешкова в одиннадцатом туре Лиги чемпионов сыграет дома против «Ольборга»

В выездном поединке БГК выиграл у соперников из Дании со счетом 23:20. Победные цели стоят перед «мешковцами» и в домашнем матче. Эту встречу рассудят немецкие арбитры Фабиан Баумгарт и Саша Вильд. Начало игры в 20.00. Ее своим зрителям планирует показать телеканал «Беларусь 5».

После десяти туров Брестский гандбольный клуб с семью очками занимает в турнирной таблице шестое место. «Ольборг» является аутсайдером группы В. В активе датчан четыре очка. По словам главного тренера БГК Сергея Бебешко, последнее место «Ольборга» не говорит о слабости команды. Это скандинавы доказали, обыграв дома грозный венгерский «Веспрем».