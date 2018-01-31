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Мужчины. Чемпионат Беларуси. СКА разгромил «Витязь», «Кронон» уступил «Гомелю»
В очередных матчах мужского первенства страны СКА разгромил «Витязь», а «Кронон» уступил «Гомелю».
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В очередных матчах мужского первенства страны СКА разгромил «Витязь», а «Кронон» уступил «Гомелю».
Витязь — СКА — 14:40 (6:19)
Кронон — Гомель — 30:33 (16:17)
Таблица: СКА — 29 очков (16 матчей), БГК имени Мешкова — 28 (16), Гомель — 16 (16), Машека — 11 (16), Кронон — 10 (16), Витязь — 2 (15).