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19:37 (мск), источник: Прессбол

Мужчины. Чемпионат Беларуси. СКА разгромил «Витязь», «Кронон» уступил «Гомелю»

В очередных матчах мужского первенства страны СКА разгромил «Витязь», а «Кронон» уступил «Гомелю».

Витязь — СКА — 14:40 (6:19)

Кронон — Гомель — 30:33 (16:17)

Таблица: СКА — 29 очков (16 матчей), БГК имени Мешкова — 28 (16), Гомель — 16 (16), Машека — 11 (16), Кронон — 10 (16), Витязь — 2 (15).

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