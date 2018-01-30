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«Чеховские медведи» обыграли «Динамо-Виктор» в матче ЧР
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли «Динамо-Виктор» в матче чемпионата России.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли «Динамо-Виктор» в матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в Чехове во вторник, завершилась победой хозяев со счетом 28:22.
Следующий матч «Чеховские медведи» проведут дома 4 февраля со «СГАУ-Саратова». «Динамо-Виктор» в этот же день примет «Пермских медведей».