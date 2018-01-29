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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокшаров: Мог выпасть более сложный жребий. Чехия — приемлемый вариант

Гандбольная сборная России будет играть как сборная Испании. А испанцы только что выиграли чемпионат Европы.

Источник: РИА "Новости"

В какой гандбол будет играть мужская сборная России? Сколько в команде игроков, понимающих все требования тренерского штаба? Насколько силён соперник по стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира 2019 года? Ответы на эти и другие вопросы специально для «Чемпионата» дал главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров.

«Нельзя судить о команде по чемпионату мира или Европы»

— В соперники нам выпала сборная Чехии. На чемпионате Европы следили за их игрой?

— Понятно, что я следил за всеми, поскольку не мог заранее знать, с кем нам предстоит играть. Что могу сказать — команда преобразилась, очень неплохая команда стала. Нам мог выпасть более сложный жребий, а сборная Чехии — более-менее приемлемый вариант. Будем готовиться и решать поставленную перед нами задачу.

— Какие-то детали в игре чехов для себя отметили?

— Конечно. Но я скажу так: нельзя оценивать команду по чемпионату Европы или мира. Или по Олимпиаде. Другие эмоции, другой настрой, другая атмосфера, которая даёт дополнительную мотивацию и какой-то всплеск. Если посмотреть на подготовительный период перед континентальным чемпионатом, то сборная Чехии в контрольных матчах играла вничью с командой Словакии, нашим соперником по групповому этапу отбора на ЧМ-2019, которого мы уверенно обыгрывали. Будем тщательно разбирать действия чехов по игрокам, схемам и детально к ним готовиться.

— Если резюмировать, сборные России и Чехии — сопоставимые соперники?

— Я больше чем уверен, что российская команда если не на голову, то на полголовы сильнее.

«Мы идём даже с опережением плана»

— В матчах группового этапа отбора на ЧМ-2019 вам понравились действия подопечных?

— Конечно, имея в соперниках сборные Финляндии и Люксембурга, в таких матчах тренерский штаб ставил перед игроками российской команды комплексные задачи. По результату игр вопрос даже не стоял, и ребята не должны были добивать соперников с разницей в 15−20 мячей. У нас сейчас идёт становление новой команды, появляются новые игроки, отрабатываются новые схемы. Именно этим мы и занимались.

Наверное, обратили внимание, что в игре с Люксембургом в Краснодаре тренерский штаб задействовал совсем молодых ребят, чтобы проверить, насколько на них можно рассчитывать. Они показали, что резерв у сборной есть. Теперь же будет рутинная работа, работа и ещё раз работа. В целом я всеми игроками доволен — они старались прислушиваться и выполнять всё, что им говорят. Понятно, мне бы хотелось, чтобы они делали это быстрее и более качественно, но всему своё время. Когда ребёнок учится ходить, он делает медленные и неокрепшие шаги, а потом начинает бегать. Могу сказать, что мы идём даже с опережением намеченного плана.

— А план подготовки к стыковым играм с чехами уже утверждён?

— Да тут ничего особенного нет, поскольку мы ограничены в своих планах клубными календарями. У нас в апреле выделена неделя для сборных, во время которой мы проведём сборы в Македонии, а потом мы встретимся уже перед играми со сборной Чехии. В эти даты и попытаемся сделать всё, чтобы подвести команду к матчам в оптимальной форме.

— В Македонии запланированы контрольные матчи?

— На сегодняшний день мы ещё не вели переговоры. Но теперь можем договариваться с командами Македонии или Сербии, так как они не будут нашими соперниками по стыкам. В идеале было бы провести два, а лучше три матча. Хотим целиком посвятить этот сбор сыгрыванию и наработке игровых связей.

— Перед первым стыковым матчем сколько времени у вас будет на совместную работу?

— Этот матч пройдёт в период с 8 по 10 июня, а в чемпионате Германии, например, последняя игра запланирована на 6 июня. Так что ребят из бундеслиги я получу, возможно, за день или два до матча с Чехией. В других чемпионатах, в том числе и в российском, другие даты. Так что пока тяжело точно что-то сказать.

«Ставим сборной испанскую модель игры»

— На чемпионате Европы вас что-то удивило? Какие-то глобальные вещи подметили?

— Мы все много говорим о скорости, но турнир в Хорватии показал, что важен симбиоз скорости и понимания гандбола. В «Вардаре», где я работаю спортивным директором, ставится испанская система игры — как раз тот симбиоз, о котором я говорил.

То же самое мы пытаемся внедрить и в сборной. Спортсмены должны чётко понимать, что им в каждом игровом моменте нужно делать и куда бежать. Прежде всего упор ставится на это. Сейчас сборная России находится на середине этого пути: люди головой понимают все требования, но ноги пока ещё не работают на автомате. Поэтому видно, что теряется скорость — ребята сосредоточены на том, чтобы всё сделать правильно, на самом понимании игры. Где-то у нас получается классная игра, а где-то следуют провалы. В команде сейчас пять человек, которые прекрасно понимают все требования, поскольку они в клубах играют примерно так же. У ребят из других команд, в том числе российских, нет таких требований, им сложнее.

Возвращаясь к вопросу — мне очень понравился общий уровень чемпионата. Проходных игр практически не было. Такие команды как Сербия, Белоруссия, Македония показали очень достойный гандбол. Большинство матчей с их участием решались в самой концовке. Общий уровень гандбола вырос, слабых команд не осталось вообще.

— По началу турнира казалось, что сборная Норвегии уж точно будет в финале…

— Когда равные команды встречаются между собой, очень много факторов, влияющих на результат: можно выдать классный матч, но получить микротравмы, и это помешает в следующей игре. Но норвежцев вместе с датчанами и французами я считал главными фаворитами. Перед началом турнира ни за что не сказал бы, что золото разыграют Испания и Швеция.

— На игру какой команды будет похожа сборной России? Или у нас будет уникальная ни на кого не похожая игра?

— Я уже сказал, что мы в сборной прививаем испанскую систему, и именно на игру команды Испании будет походить и наша игра. Конечно, с определёнными усовершенствованиями и адаптацией под игроков сборной России.

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