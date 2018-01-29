Гандболисты Испании стали чемпионами Европы, серебро у шведов, бронза у французов

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В решающем поединке 13-го по счету континентального первенства испанцы на площадке «Арены Загреб» выиграли у команды Швеции со счетом 29:23 (12:14). Уступив первую половину с разницей в два мяча, испанские гандболисты после перерыва перестроились и полностью переиграли соперников, одержав заслуженную победу.

Обладателями бронзовых медалей стали гандболисты Франции, которые в игре за 3-е место взяли верх над соперниками из Дании — 32:29 (17:14).

Самым ценным игроком ЧЕ-2018 признан один из лидеров шведской дружины Джим Готтфридссон. Лучшим бомбардиром турнира стал чех Ондрей Здрахала, забросивший 55 мячей.