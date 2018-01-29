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01:23 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты Испании стали чемпионами Европы, серебро у шведов, бронза у французов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Испании впервые стали чемпионами Европы, который проходил в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В решающем поединке 13-го по счету континентального первенства испанцы на площадке «Арены Загреб» выиграли у команды Швеции со счетом 29:23 (12:14). Уступив первую половину с разницей в два мяча, испанские гандболисты после перерыва перестроились и полностью переиграли соперников, одержав заслуженную победу.

Обладателями бронзовых медалей стали гандболисты Франции, которые в игре за 3-е место взяли верх над соперниками из Дании — 32:29 (17:14).

Самым ценным игроком ЧЕ-2018 признан один из лидеров шведской дружины Джим Готтфридссон. Лучшим бомбардиром турнира стал чех Ондрей Здрахала, забросивший 55 мячей.

Сборная Беларуси на хорватском континентальном чемпионате заняла 10-ю итоговую позицию. Подопечные Юрия Шевцова одержали две виктории: на старте предварительного этапа они одолели австрийцев — 27:26, а в заключительном поединке победили сербов со счетом 32:27. В остальных встречах белорусы проиграли сборным Норвегии (28:33), Франции (25:32), Хорватии (23:25) и Швеции (20:29). Во всех проигранных поединках, кроме встречи со шведами, молодые белорусские гандболисты показали вполне достойную игру и более опытным соперникам пришлось приложить максимум усилий для победы.

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