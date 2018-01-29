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00:51 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты сборной Франции завоевали бронзу на чемпионате Европы

Мужская сборная Франции по гандболу стала бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Хорватии.

Французы в матче за третье место, который состоялся в Загребе в воскресенье, победили команду Дании со счетом 32:29 (17:14).

В финале позже в воскресенье сыграют сборные Испании и Швеции.

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