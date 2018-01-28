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19:59 (мск), источник: ТАСС

«Ростов-Дон» обыграл датский «Нюкёбинг» в матче группового раунда гандбольной ЛЧ

ТАСС, 28 января. Российский «Ростов-Дон» со счетом 29:25 одержал победу над датским «Нюкёбингом» в выездном матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

Самой результативной гандболисткой матча стала шведка Юханна Вестеберг из «Нюкёбинга», она забросила шесть мячей. В составе российской команды по пять голов на свой счет записали россиянки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина, а также португальская спортсменка Александрина Барбоса.

«Ростов-Дон» набрал 6 очков в пяти матчах. Российская команда занимает третье место, уступая венгерскому «Дьёру» по дополнительным показателям. «Нюкёбинг» с четырьмя очками расположился на четвертой позиции.

В следующем матче 3 февраля «Ростов-Дон» на своей площадке примет словенский клуб «Крим». «Нюкёбинг» 5 февраля на выезде сыграет с «Дьёром».

«Ростов-Дон» является действующим победителем Кубка Европейской федерации гандбола — второго по значимости еврокубкового турнира.

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