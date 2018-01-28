«Ростов-Дон» обыграл датский «Нюкёбинг» в матче группового раунда гандбольной ЛЧ

Самой результативной гандболисткой матча стала шведка Юханна Вестеберг из «Нюкёбинга», она забросила шесть мячей. В составе российской команды по пять голов на свой счет записали россиянки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина, а также португальская спортсменка Александрина Барбоса.