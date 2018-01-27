Белорусы сыграют с австрийцами в плей-офф гандбольного чемпионата мира
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорватском Загребе прошла жеребьевка матчей
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорватском Загребе прошла жеребьевка матчей
Белорусские гандболисты в борьбе за путевку на мировое первенство дважды встретятся с командой Австрии. Первый матч пройдет в Минске 8 июня, ответный — в период с 12 по 14 июня на площадке австрийцев. Совсем недавно сборные Беларуси и Австрии играли на континентальном первенстве в Хорватии и тогда успех был на стороне команды Юрия Шевцова — 27:26.
Составы остальных пар
Сербия — Португалия,
Литва — Исландия,
Чехия — Россия,
Словения — Венгрия,
Македония — Румыния,
Норвегия — Босния и Герцеговина или Швейцария,
Хорватия — Черногория,
Нидерланды — Испания или Швеция.
Прямые пропуска получают хозяева чемпионата планеты Германия и Австрия, также действующий чемпион планеты Франция и победитель завтрашнего финального поединка ЧЕ-2018 в Загребе Испания — Швеция.