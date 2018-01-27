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21:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы сыграют с австрийцами в плей-офф гандбольного чемпионата мира

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорватском Загребе прошла жеребьевка матчей плей-офф за право сыграть в финальной стадии мужского чемпионата мира по гандболу, который пройдет в 2019 году в Германии и Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские гандболисты в борьбе за путевку на мировое первенство дважды встретятся с командой Австрии. Первый матч пройдет в Минске 8 июня, ответный — в период с 12 по 14 июня на площадке австрийцев. Совсем недавно сборные Беларуси и Австрии играли на континентальном первенстве в Хорватии и тогда успех был на стороне команды Юрия Шевцова — 27:26.

Составы остальных пар плей-офф за попадание на ЧМ-2019:

Сербия — Португалия,

Литва — Исландия,

Чехия — Россия,

Словения — Венгрия,

Македония — Румыния,

Норвегия — Босния и Герцеговина или Швейцария,

Хорватия — Черногория,

Нидерланды — Испания или Швеция.

Прямые пропуска получают хозяева чемпионата планеты Германия и Австрия, также действующий чемпион планеты Франция и победитель завтрашнего финального поединка ЧЕ-2018 в Загребе Испания — Швеция.

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