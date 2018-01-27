Белорусы сыграют с австрийцами в плей-офф гандбольного чемпионата мира

Белорусские гандболисты в борьбе за путевку на мировое первенство дважды встретятся с командой Австрии. Первый матч пройдет в Минске 8 июня, ответный — в период с 12 по 14 июня на площадке австрийцев. Совсем недавно сборные Беларуси и Австрии играли на континентальном первенстве в Хорватии и тогда успех был на стороне команды Юрия Шевцова — 27:26.