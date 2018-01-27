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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов-Дон» продолжает путь в Будапешт

Завтра команда Фредерика Бужана проведет первый матч основного раунда Лиги чемпионов — против «Нюкебинга». Чемпион России намерен пробиться в «Финал четырех» главного клубного турнира Европы.

Вчера встречей между «Бухарестом» и «Дьером» в начался основной раунд Лиги чемпионов среди женских команд. На этой стадии турнира за место в плей-офф, который затем откроет путь в «Финал четырех» в Будапеште, сражаются 12 клубов. Главные надежды российских болельщиков связаны с «Ростов-Доном», который уже давно считается флагманом отечественного гандбола.

АМБИЦИИ ЧЕМПИОНА

Действующий чемпион страны уже не первый год живет с мечтой покорить Лигу чемпионов. Но после того, как «Ростов-Дон» стал обладателем второго по значимости трофея в женском европейском клубном гандболе — Кубка ЕГФ — амбиции российского клуба значительно выросли — это обязательное попадание в «Финал четырех» с перспективной побороться за победу в самом престижном турнире Старого света.

Правда, путь «Ростов-Дона» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов нельзя назвать безоблачным. На первом групповом этапе подопечные Бужана потерпели два поражения — обидчиками чемпиона России стал «Мидтьюлланн» и «Дьер». Это подпортило настроение российскому клубу, но все же не изменило главного — «Ростов-Дон» убедительно вышел в основной раунд, заняв второе место в группе вслед за венгерской командой. Теперь соперниками ростовчанок станут «Бухарест» из Румынии, «Крим» из Словении и «Нюкебинг» из Норвегии. У команды Бужана неплохие стартовые позиции — четыре очка в активе и третье место — впереди только «Бухарест» и «Дьер», у которых на два балла больше. Но в четвертьфинал выходят по две лучшие команды, так что осечек российскому чемпиону допускать нельзя.

ОСНОВНОЙ КОНКУРЕНТ — «БУХАРЕСТ»

У «Ростов-Дона» достаточно удобный календарь. Первым соперником в основном раунде станет «Нюкебинг», с которым команда Бужана завтра встретится на выезде. Как и российский клуб, норвежский на первом групповом этапе потерпел два поражения — от «Бухареста» и «Крима». Основной раунд Лиги чемпионов «Нюкебинг» начинает с тем же количеством очков, что и «Ростов-Дон» — с четырьмя. Завтрашняя игра приобретает принципиальное значение — российскому клубу важно добиться выездной победы, чтобы не только укрепить свои позиции, но и усмирить надежды прямого конкурента за выход в плей-офф.

«Нюкебинг» — достаточно крепкая команда, но в прошлом сезоне тольяттинская «Лада» показала, что с ней можно справляться, выиграв один из двух матчей на групповой стадии Кубка ЕГФ. Так что норвежки «Ростов-Дону», учитывая высокие цели, должны быть по зубам.

Ожидается, что российская команда также не испытает особых проблем в соперничестве с «Кримом». Словенский клуб вышел в основной раунд с третьего места, потерпев на групповом этапе три поражения. Вряд ли «Крим» можно считать претендентом на выход в четвертьфинал. Несомненный плюс еще и в том, что «Ростов-Дон» хорошо знает эту команду. Российский клуб встречался со словенским коллективом в Лиге чемпионов и одержал две победы — 35:25 на своей площадке и 36:31 в гостях.

Исходя из этого, с большой долей вероятности главным конкурентом «Ростов-Дона» в основном раунде станет «Бухарест». И это неудобный соперник для российского клуба. Почти два года назад «Бухарест» не пустил «Ростов-Дон» в «Финал четырех» Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне дважды обыграл на групповой стадии, поспособствовав тому, чтобы российский клуб досрочно завершил борьбу за трофей. Матчи с «Бухарестом» состоятся 11 февраля и 10 марта и, очевидно, станут ключевыми в борьбе за путевку в четвертьфинал, но если «Ростов-Дон» претендует на выход в плей-офф, то должен обыгрывать любого соперника.

«Нам предстоит насыщенный график матчей. Мы хотим завершить основной раунд Лиги чемпионов на максимально высоком для нас месте. Также нам предстоят важные игры в чемпионате России. Мы хотим одержать победы над “Ладой” и “Астраханочкой”, чтобы стать первыми по итогам предварительного этапа», — заявил перед возобновлением Лиги чемпионов Бужан.

МОТИВАЦИЯ БУЖАНА

Правда, перед началом старта основного раунда Лиги чемпионов у российских болельщиков есть повод для волнения. Уже сейчас известно, что после окончания сезона Бужан покинет «Ростов-Дон» и возглавит «Нант». Также во Франции продолжат карьеру Сираба Дембеле — она со следующего сезона станет игроком «Тулона», — и Александрина Кабрал Барбоса, подписавшая контракт с тем же «Нантом». Не скажется ли это на игре «Ростов-Дона» в Лиге чемпионов? Бужан уверяет, что нет, он предельно мотивирован, как и все игроки.

«Поверьте, если известно, что в конце сезона я перехожу в другой клуб, это не значит, что сейчас у меня отпуск. Спросите у игроков, какие нагрузки они получают на тренировках, и все вопросы отпадут сами собой. Для нас важны все турниры — Лига чемпионов, чемпионат России и Кубок России», — улыбается французский специалист.

2018-й год «Ростов-Дон» начал ударно — пятью победами подряд — над «Ставропольем-СКФУ», «АГУ-Адыиф», «Динамо — Синарой», «Уфой-Алисой» и «Университетом», включившись в борьбу за первое место в чемпионате России. Будем надеяться, что ростовский клуб наберет столь же мощный ход в Лиге чемпионов и порадует российских болельщиков.

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