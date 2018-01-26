ФГР оспорила решение о дисквалификации трех гандболисток молодежной сборной РФ

19 января ЕГФ дисквалифицировала российских гандболисток Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину на 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Также данные гандболистки были лишены серебряных медалей турнира. 24 января Антидопинговое подразделение EHF сократило срок дисквалификации спортсменок на три месяца.