Чемпионат Европы: гадание на элитной гуще
Мужской чемпионат Европы в Хорватии вырулил на кульминационный рубеж.
Мужской чемпионат Европы в Хорватии вырулил на кульминационный рубеж.
Впереди лишь пять матчей загребского финального
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
В претендентах на золото остаются команды полуфинального квартета: Франция — Испания, Дания — Швеция. Не сказать, что в этой компании есть
На круг у них 9 титулов в 12 таких турнирах (в Европе их проводят с 1994 года): 4 — у шведов, 3 — у французов, 2 — у датчан.
Не бывали триумфаторами пока только испанцы, хотя для них пятничная полуфинальная попытка будет уже восьмой, как и для сборной Дании. У команд Франции и Швеции — шестые подходы к медалям.
Шведы смотрятся в афише полуфиналов, пожалуй, свежее других конкурентов.
Распределение команд на полуфинальные пары примечательно еще в плане лингвистики или географии: одну уместно назвать скандинавской, другую — романской. Условно так же можно обозначить и разные школы гандбола, которые представляют команды. В этом смысле воскресный финал в Загребе гарантированно окажется не только столкновением могучих сил, но и конфликтом ярких игровых стилей.
НЕ ИГРАЙТЕ НА ВСЕ ДЕНЬГИ
В предварительной группе хозяева проиграли шведам — именно эта осечка задала тон роковому сюжету. В основном раунде хорваты благодаря лишь неоднозначному судейству россиян Зотина и Володькова разминулись с сенсационной ничьей во встрече с белорусами. Ну, а ближе к финишу развенчание заведомых фаворитов довершили мощные французы.
Хорватия без полуфинала — это скандал. Год назад там выставили из сборной молодого тренера Желько Бабича. За неудачи тому зачли бронзу ЧЕ-2016 и четвертое место на ЧМ-2017. Посчитав такие результаты ненадежным плацдармом для запланированного домашнего успеха, руководители Хорватского гандбольного союза уговорили вернуться в страну из Македонии опытного Лино Червара. Он брал прежде с «ковбоями» золото Олимпиады и чемпионата мира.
Правда, по месту предыдущей тренерской службы 67-летний гуру изрядно чудил, ссорился со звездами, неоправданно рисковал тактически. В итоге экстравагантные выходки подвели Червара под монастырь и теперь.
Если по справедливости, его вообще должны были дисквалифицировать после матча против белорусов — там он со скамейки прихватил руками игрока соперников, заходившего на важный бросок в концовке. Однако дисциплинарные органы ЕГФ великодушно заменили «бан» штрафом в 3000 евро.
В противостоянии же французам Червар «перебрал» уже в тактике. Еще в первом тайме при относительно равной игре он стал опрометчиво снимать вратаря, добавляя лишнего игрока в атаку. Прием, неплохо работавший прежде, оказался самоубийством при встрече с идеальной обороной «трехцветных». На коротком игровом отрезке соперники пять раз отправляли отобранный у хорватов мяч в их пустые ворота. И эту фору предсказуемо не удалось отыграть.
Забавно, что курьезный загребский сюжет был в точности продублирован в матче другой группы, проходившем синхронно в Вараждине. Там в споре за полуфинал сошлись сборные Испании и Германии. И запальчиво сыграть «на все деньги» рискнул коуч немцев Кристиан Прокоп. Он тоже опрометчиво снял вратаря — и сразу же получил серию голов в пустую рамку.
В табличной давке это поражение отнесло бундесманншафт от двери в полуфинал сразу на девятое итоговое место. Это тяжелый удар для команды, ставшей два года назад чемпионом Европы.
ПРОСТО ДОВЕРИТЬСЯ ЖРЕБИЮ
Важным событийным бонусом к финальном раунду в Загребе станет 27 января жеребьевка квалификационного
Попасть туда всерьез рассчитывают и гандболисты сборной России.
Недавно они выиграли турнир на первой ступени отбора. Теперь предстоит вторая и решающая — два стыковых июньских матча против соперника, которого назовет загребский жребий.
Непопадание на теперешний ЧЕ-2018 обрекло россиян на посев в слабейшую из двух корзин. Это означает, что в оппонентах окажется команда с более высоким рейтингом —
Из грандов это точно не будут сборные Франции (она выиграла предыдущий чемпионат мира), Германии и Дании (хозяева будущего турнира). Все они уже имеют прямой допуск на ЧМ-2019. В таком счастье к ним примкнут либо шведы, либо испанцы — тот, кто окажется выше в классификации континентального чемпионата.
А кому не повезет, тот и откроет рейтинговый реестр сильнейшей корзины (заметим, что на день жеребьевки эта коллизия может еще не разрешиться). Следом окажутся команды Хорватии, Чехии, Норвегии, Словении, Беларуси, Македонии, Сербии и Исландии.
В этом перечне нет заведомо лакомых вариантов. Выгадывать желанного соперника бессмысленно — лучше просто довериться судьбе. А потом начинать тщательную подготовку к возвращению в элиту.
Пока ясно лишь одно: рулевому российской сборной Эдуарду Кокшарову предстоит изучать оппонента, у которого набор сильных качеств с лихвой превысит число слабостей.