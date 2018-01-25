Чемпионат Европы: гадание на элитной гуще

Источник: Спорт-Экспресс

Впереди лишь пять матчей загребского финального уик-энда с разбором шести первых мест. Остальные уже определены.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА

В претендентах на золото остаются команды полуфинального квартета: Франция — Испания, Дания — Швеция. Не сказать, что в этой компании есть кто-то с меткой «не ждали» на репутации. Богатая история выступлений на этой стадии чемпионатов континента числится за каждой из сборных.

На круг у них 9 титулов в 12 таких турнирах (в Европе их проводят с 1994 года): 4 — у шведов, 3 — у французов, 2 — у датчан.

Не бывали триумфаторами пока только испанцы, хотя для них пятничная полуфинальная попытка будет уже восьмой, как и для сборной Дании. У команд Франции и Швеции — шестые подходы к медалям.

Шведы смотрятся в афише полуфиналов, пожалуй, свежее других конкурентов. Во-первых, их не было в претендентах на пьедестал давненько — с 2002 года. Во-вторых, эти северяне преуспели под началом самого молодого на турнире тренера — исландцу Кристьяну Андрессону в марте исполнится 37 лет.

Распределение команд на полуфинальные пары примечательно еще в плане лингвистики или географии: одну уместно назвать скандинавской, другую — романской. Условно так же можно обозначить и разные школы гандбола, которые представляют команды. В этом смысле воскресный финал в Загребе гарантированно окажется не только столкновением могучих сил, но и конфликтом ярких игровых стилей.

НЕ ИГРАЙТЕ НА ВСЕ ДЕНЬГИ

По-своему примечателен и предстоящий матч-утешение за пятое место. В нем сойдутся, пожалуй, две главные неожиданности топ-турнира. Позитивная — сборная Чехии, сыгравшая ярко и на кураже. У нее есть теперь шанс взлететь в гандбольной иерархии небывало высоко для себя. Негативная — сборная Хорватии, завалившая миссию домашнего восхождения на пьедестал.

В предварительной группе хозяева проиграли шведам — именно эта осечка задала тон роковому сюжету. В основном раунде хорваты благодаря лишь неоднозначному судейству россиян Зотина и Володькова разминулись с сенсационной ничьей во встрече с белорусами. Ну, а ближе к финишу развенчание заведомых фаворитов довершили мощные французы.

Хорватия без полуфинала — это скандал. Год назад там выставили из сборной молодого тренера Желько Бабича. За неудачи тому зачли бронзу ЧЕ-2016 и четвертое место на ЧМ-2017. Посчитав такие результаты ненадежным плацдармом для запланированного домашнего успеха, руководители Хорватского гандбольного союза уговорили вернуться в страну из Македонии опытного Лино Червара. Он брал прежде с «ковбоями» золото Олимпиады и чемпионата мира.

Правда, по месту предыдущей тренерской службы 67-летний гуру изрядно чудил, ссорился со звездами, неоправданно рисковал тактически. В итоге экстравагантные выходки подвели Червара под монастырь и теперь.

Если по справедливости, его вообще должны были дисквалифицировать после матча против белорусов — там он со скамейки прихватил руками игрока соперников, заходившего на важный бросок в концовке. Однако дисциплинарные органы ЕГФ великодушно заменили «бан» штрафом в 3000 евро.

В противостоянии же французам Червар «перебрал» уже в тактике. Еще в первом тайме при относительно равной игре он стал опрометчиво снимать вратаря, добавляя лишнего игрока в атаку. Прием, неплохо работавший прежде, оказался самоубийством при встрече с идеальной обороной «трехцветных». На коротком игровом отрезке соперники пять раз отправляли отобранный у хорватов мяч в их пустые ворота. И эту фору предсказуемо не удалось отыграть.

Забавно, что курьезный загребский сюжет был в точности продублирован в матче другой группы, проходившем синхронно в Вараждине. Там в споре за полуфинал сошлись сборные Испании и Германии. И запальчиво сыграть «на все деньги» рискнул коуч немцев Кристиан Прокоп. Он тоже опрометчиво снял вратаря — и сразу же получил серию голов в пустую рамку.

В табличной давке это поражение отнесло бундесманншафт от двери в полуфинал сразу на девятое итоговое место. Это тяжелый удар для команды, ставшей два года назад чемпионом Европы.

ПРОСТО ДОВЕРИТЬСЯ ЖРЕБИЮ

Важным событийным бонусом к финальном раунду в Загребе станет 27 января жеребьевка квалификационного плей-офф чемпионата мира.

Попасть туда всерьез рассчитывают и гандболисты сборной России.

Недавно они выиграли турнир на первой ступени отбора. Теперь предстоит вторая и решающая — два стыковых июньских матча против соперника, которого назовет загребский жребий.

Непопадание на теперешний ЧЕ-2018 обрекло россиян на посев в слабейшую из двух корзин. Это означает, что в оппонентах окажется команда с более высоким рейтингом — кто-то из тех, кто выступал или продолжает выступать в Хорватии.

Из грандов это точно не будут сборные Франции (она выиграла предыдущий чемпионат мира), Германии и Дании (хозяева будущего турнира). Все они уже имеют прямой допуск на ЧМ-2019. В таком счастье к ним примкнут либо шведы, либо испанцы — тот, кто окажется выше в классификации континентального чемпионата.

А кому не повезет, тот и откроет рейтинговый реестр сильнейшей корзины (заметим, что на день жеребьевки эта коллизия может еще не разрешиться). Следом окажутся команды Хорватии, Чехии, Норвегии, Словении, Беларуси, Македонии, Сербии и Исландии.

В этом перечне нет заведомо лакомых вариантов. Выгадывать желанного соперника бессмысленно — лучше просто довериться судьбе. А потом начинать тщательную подготовку к возвращению в элиту.