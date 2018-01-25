Врач молодежной женской сборной РФ наказан за положительные допинг-пробы гандболисток
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Врач молодежной женской сборной России по гандболу был наказан за то, что у трех игроков были выявлены положительные
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Врач молодежной женской сборной России по гандболу был наказан за то, что у трех игроков были выявлены положительные
19 января антидопинговое подразделение Европейской федерации гандбола (EHF) дисквалифицировала Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину 20 месяцев
«Вы знаете ситуацию с молодежной сборной по гандболу. Именно врач был наказан», — сказал Ганус.