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13:48 (мск), источник: ТАСС

Врач молодежной женской сборной РФ наказан за положительные допинг-пробы гандболисток

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Врач молодежной женской сборной России по гандболу был наказан за то, что у трех игроков были выявлены положительные допинг-пробы на чемпионате Европы 2017 года. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

19 января антидопинговое подразделение Европейской федерации гандбола (EHF) дисквалифицировала Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Позже срок дисквалификации российских гандболисток был сокращен на три месяца.

«Вы знаете ситуацию с молодежной сборной по гандболу. Именно врач был наказан», — сказал Ганус.

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