Срок дисквалификации трех гандболисток молодежной сборной России сокращен на три месяца

19 января EHF дисквалифицировала спортсменок на 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Также данные гандболистки были лишены серебряных медалей турнира.

«В соответствии с правилами EHF, антидопинговое подразделение EHF дополнительно рассмотрело решение Суда гандбола и выступило с инициативой о сокращении срока дисквалификации на три месяца в связи с помощью игроков в расследовании. Таким образом, на данный момент срок дисквалификации составляет 17 месяцев и должен истечь в начале января 2019 года», — говорится в сообщении.