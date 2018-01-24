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21:00 (мск), источник: ТАСС

Срок дисквалификации трех гандболисток молодежной сборной России сокращен на три месяца

ТАСС, 24 января. Антидопинговое подразделение Европейской федерации гандбола (EHF) сократило срок дисквалификации российских гандболисток Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Источник: ИТАР-ТАСС

19 января EHF дисквалифицировала спортсменок на 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Также данные гандболистки были лишены серебряных медалей турнира.

«В соответствии с правилами EHF, антидопинговое подразделение EHF дополнительно рассмотрело решение Суда гандбола и выступило с инициативой о сокращении срока дисквалификации на три месяца в связи с помощью игроков в расследовании. Таким образом, на данный момент срок дисквалификации составляет 17 месяцев и должен истечь в начале января 2019 года», — говорится в сообщении.

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