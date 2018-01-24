Белорусские гандболисты победили сербов в последнем матче чемпионата Европы в Хорватии

Сегодня в Загребе команда Юрия Шевцова встречалась со сборной Сербии и выиграла со счетом 32:27 (16:11). На протяжении всей игры белорусы полностью контролировали ее ход и заслуженно добились победы. В составе победителей мячи забросили: Борис Пуховский — 8, Андрей Юринок — 5, Денис Рутенко — 4, Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов — по 3, Артем Королек, Артур Карвацкий — по 2.

Таким образом, на этом турнире белорусы одержали две виктории — в стартовом поединке предварительного этапа над австрийцами — 27:26 и сегодня над сербами, войдя в топ-10 лучших дружин Старого Света. В первом групповом раунде сборная Беларуси потерпела поражения от норвежцев — 28:33 и французов — 25:32, а в группе I второго этапа уступила хорватам — 23:25 и шведам — 20:29. Сегодня здесь состоятся еще два матча: Швеция — Норвегия, Франция — Хорватия. Перед ними положение в этой группе таково: Франция — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 (4), Швеция — 6 (4), Норвегия — 4 (4), Беларусь — 2 (5), Сербия — 0 (5).