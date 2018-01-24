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24 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили сербов в последнем матче чемпионата Европы в Хорватии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Загребе команда Юрия Шевцова встречалась со сборной Сербии и выиграла со счетом 32:27 (16:11). На протяжении всей игры белорусы полностью контролировали ее ход и заслуженно добились победы. В составе победителей мячи забросили: Борис Пуховский — 8, Андрей Юринок — 5, Денис Рутенко — 4, Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов — по 3, Артем Королек, Артур Карвацкий — по 2.

Таким образом, на этом турнире белорусы одержали две виктории — в стартовом поединке предварительного этапа над австрийцами — 27:26 и сегодня над сербами, войдя в топ-10 лучших дружин Старого Света. В первом групповом раунде сборная Беларуси потерпела поражения от норвежцев — 28:33 и французов — 25:32, а в группе I второго этапа уступила хорватам — 23:25 и шведам — 20:29. Сегодня здесь состоятся еще два матча: Швеция — Норвегия, Франция — Хорватия. Перед ними положение в этой группе таково: Франция — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 (4), Швеция — 6 (4), Норвегия — 4 (4), Беларусь — 2 (5), Сербия — 0 (5).

В группе II в первой сегодняшней встрече гандболисты Чехии и Словении сыграли вничью — 26:26. Пройдут еще две игры: Македония — Дания, Германия — Испания. Положение команд: Дания — 6 (4), Чехия — 5 (5), Испания — 4 (4), Германия — 4 (4), Словения — 4 (5), Македония — 3 (4).

В пятницу, 26 января, состоятся полуфинальные поединки, победители которых 28 января разыграют золото чемпионата Европы, а проигравшие поспорят за бронзу.

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