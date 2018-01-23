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02:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы уступили шведам, французы переиграли сербов на гандбольном чемпионате Европы

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проиграли команде Швеции на чемпионате Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок белорусы провели явно ниже своих возможностей и уступили с разницей в 9 мячей — 20:29. До этого на втором этапе континентального первенства подопечные Юрия Шевцова в упорной борьбе уступили хорватской дружине — 23:25. Свой заключительный матч в группе I белорусские гандболисты сыграют 24 января против сербов, которые сегодня проиграли Франции со счетом 30:39. Также в среду между собой встретятся французы и хорваты, а шведы будут соперничать с норвежцами.

Положение команд перед заключительными играми: Франция — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 (4), Швеция — 6 (4), Норвегия — 4 (4), Беларусь — 0 (4), Сербия — 0 (4).

В группе II очередные поединки состоятся 23 января: Словения — Испания. Македония — Чехия. Здесь ситуация такова: Дания — 6 (4), Испания — 4 (3), Германия — 4 (4), Македония — 3 (3), Чехия — 2 (3), Словения — 1 (3).

Борьбу за награды продолжат по две лучшие команды.

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