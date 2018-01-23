Белорусы уступили шведам, французы переиграли сербов на гандбольном чемпионате Европы

Сегодняшний поединок белорусы провели явно ниже своих возможностей и уступили с разницей в 9 мячей — 20:29. До этого на втором этапе континентального первенства подопечные Юрия Шевцова в упорной борьбе уступили хорватской дружине — 23:25. Свой заключительный матч в группе I белорусские гандболисты сыграют 24 января против сербов, которые сегодня проиграли Франции со счетом 30:39. Также в среду между собой встретятся французы и хорваты, а шведы будут соперничать с норвежцами.