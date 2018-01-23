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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Максимов: Для «Чеховских медведей» ничья со «Спартаком» — отрицательный итог

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов подвёл итоги матча с московским «Спартаком» в мужской гандбольной Суперлиге (31:31).

Источник: РИА "Новости"

«Чеховская молодежь дала бой ветеранам «Спартака». Если бы сыграли более ровно, а не сдали в концовке, должны были выигрывать. Для нас ничейный результат матча со «Спартаком» — отрицательный. Наши гандболисты сегодня сыграли не идеально, но есть кого выделить. Это и Павел Андреев, которому дали приз лучшему игроку в составе «Чеховских медведей», — он играл с четырьмя швами на голове. И Кирилл Котов, капитан команды, он вообще не должен играть ещё недели две. Ребята потихоньку совершают спортивный подвиг.

В «Спартак» мы никого из игроков не отдавали. У нас пришла молодёжь, которую надо заигрывать. Не секрет, что политика Московской области — вкладывать деньги в молодёжь. В неё они и вкладываются, а что ветераны уходят в другие клубы, находят там, так сказать, большие финансовые возможности, с этим мы пока ничего не можем сделать. Если что-то поменяется, ветераны перестанут уходить, а будут учить молодёжь, — приводит слова Максимова «Подмосковье сегодня».

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