БГК им. Мешкова победил на турнире в Финляндии
22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова стал победителем Кубка Риихимяки, который прошел в Финляндии с 19 по 21 января, сообщили БЕЛТА в
22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова стал победителем Кубка Риихимяки, который прошел в Финляндии с 19 по 21 января, сообщили БЕЛТА в
Брестчане со счетом 34:31 обыграли датский «Колдинг», на следующий день разгромили исландский «Ауфтурелдинг» (33:26). В заключительный день соревнований БГК был сильнее хозяев площадки — «Риихимяки», победив представителей финского клуба со счетом 33:28.
Одержав три виктории, чемпионы Беларуси стали обладателями почетного трофея. На втором месте разместился «Риихимяки», на третьем — «Ауфтурелдинг», замыкает таблицу «Колдинг». Лучшим игроком турнира признан игрок БГК Олег Астрашапкин, лучшим вратарем Кубка — Виталий Черепенько.
По возвращении домой Брестский гандбольный клуб продолжит подготовку к официальным матчам. Под руководством Сергея Бебешко сейчас тренируются игроки основного состава, не участвующие в своих сборных на чемпионате Европы, а также молодые гандболисты.
Первый поединок после паузы БГК проведет 29 января в чемпионате Беларуси. Брестчане сыграют на выезде против могилевского «Машеки».