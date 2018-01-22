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12:54 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова победил на турнире в Финляндии

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова стал победителем Кубка Риихимяки, который прошел в Финляндии с 19 по 21 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГК.

Брестчане со счетом 34:31 обыграли датский «Колдинг», на следующий день разгромили исландский «Ауфтурелдинг» (33:26). В заключительный день соревнований БГК был сильнее хозяев площадки — «Риихимяки», победив представителей финского клуба со счетом 33:28.

Одержав три виктории, чемпионы Беларуси стали обладателями почетного трофея. На втором месте разместился «Риихимяки», на третьем — «Ауфтурелдинг», замыкает таблицу «Колдинг». Лучшим игроком турнира признан игрок БГК Олег Астрашапкин, лучшим вратарем Кубка — Виталий Черепенько.

По возвращении домой Брестский гандбольный клуб продолжит подготовку к официальным матчам. Под руководством Сергея Бебешко сейчас тренируются игроки основного состава, не участвующие в своих сборных на чемпионате Европы, а также молодые гандболисты.

Первый поединок после паузы БГК проведет 29 января в чемпионате Беларуси. Брестчане сыграют на выезде против могилевского «Машеки».

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