БГК им. Мешкова победил на турнире в Финляндии

Брестчане со счетом 34:31 обыграли датский «Колдинг», на следующий день разгромили исландский «Ауфтурелдинг» (33:26). В заключительный день соревнований БГК был сильнее хозяев площадки — «Риихимяки», победив представителей финского клуба со счетом 33:28.

Одержав три виктории, чемпионы Беларуси стали обладателями почетного трофея. На втором месте разместился «Риихимяки», на третьем — «Ауфтурелдинг», замыкает таблицу «Колдинг». Лучшим игроком турнира признан игрок БГК Олег Астрашапкин, лучшим вратарем Кубка — Виталий Черепенько.

По возвращении домой Брестский гандбольный клуб продолжит подготовку к официальным матчам. Под руководством Сергея Бебешко сейчас тренируются игроки основного состава, не участвующие в своих сборных на чемпионате Европы, а также молодые гандболисты.