Война, а не мир. «Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку

Источник: РИА "Новости"

В «Лужниках» состоялся самый ожидаемый матч мужской гандбольной Суперлиги. «Спартак» против «Чеховских медведей». Не знающий поражений лидер против бессменных чемпионов России. Получилась очень крутая игра, завершившаяся сенсацией.

Потери, потери

Ни одной из команд не удалось подойти к матчу без потерь. Причём из-за травм выбыли основные вратари Дмитрий Павленко у «Медведей» и Николай Сорокин у «Спартака», причем для спартаковца сезон уже завершён.

Красно-белые вынуждены были в срочном порядке искать замену, так как заканчивать чемпионат с молодыми голкиперами — не самый лучший вариант. В итоге взяли в аренду Романа Сураева из уфимского УГНТУ-ВНЗМ. Единственной команды, которой удалось отобрать у «Спартака» очки в текущем сезоне, добившись сенсационной ничьей.

К игре в «Лужниках» вернулся в строй левый полусредний «Спартака» Александр Деревень, в межсезонье перешедший в команду из македонского «Вардара». Но непосредственно перед игрой столп обороны красно-белых Александр Черноиванов получил повреждение голеностопа, и на площадку вышел только на обезболивающих уколах.

Все на нервах, а счёт в пользу «Медведей»

Источник: РИА "Новости"

Обе команды начали матч довольно нервно, хотя преимуществом владели гости. Чемпионы России допускали меньше ошибок и превосходили хозяев в скорости. Правда, в завершении атак были не так успешны. «Спартаку» долгое время удавалось держать минимальное отставание в счёте. Отлично в составе красно-белых действовал линейный Егор Евдокимов, который и в оборону успевал, и в атаке открывался так здорово, что партнёрам главное было мяч до него доставить.

Правда, кроме Евдокимова и правого крайнего Дмитрия Ковалёва остальные спартаковцы действовали не так удачно. Появился на площадке Деревень, но ему потребовалось время, чтобы войти в игру. Он запорол две атаки своей команды, и красивая передача на Евдокимова, после которой «Спартак» заработал семиметровый, не убедила Василия Филиппова. Деревень отправился на скамейку запасных.

А «Чеховские медведи» совершили резкий рывок. Сначала никто не вышел на Дмитрия Санталова, и он с девяти метров едва не порвал сетку своей «пушкой», затем шикарный гол забил Игорь Карлов, сместившийся на место правого полусреднего, и ещё один гол Санталова после того, как Артём Грушко спас ворота «Медведей», а полусредний команды из Чехова обманным движением поднял двух защитников, проскользнул на шестиметровую зону и расстрелял Сураева.

После тайм-аута «Спартак» сократил отставание до двух мячей, и этот разрыв в счёте продержался до окончания тайма, в самой концовке которого было несколько ярких моментов: и гол-красавец Ковалёва с правого края, и крутой пас от Шелестюкова на Евдокимова, и невероятная игра в защите Санталова, после которой Дмитрий Корнев убежал в отрыв и забил, и бросок Ковалёва в голову Грушко, и отменённый гол Евдокимова на последней секунде.

Плюс семь? Это ещё не победа

Источник: РИА "Новости"

Второй тайм начался с потери «Спартака» в атаке и гола линейного Павла Андреева в быстром отрыве. Правда, чеховцы ответили провалом в обороне. А далее на площадке «Лужников» началась игра в одни ворота.

У красно-белых не получалось ничего, а «Медведи» просто разрывали соперника на мелкие клочки. Остащенко забил после того, как мяч отскочил к нему от арбитра Дмитрия Киселёва, Санталов — после быстрой атаки, Максим Куретков — с очередного «семерика». Разрыв вновь вырос до четырёх мячей в пользу гостей.

Деревень отличной передачей на поднятых руках арбитров вывел Евдокимова на чистый бросок, но сразу после этого «Спартак» пропустил трижды. Вновь Андреев после быстрого перехода, перехват, отличная игра Грушко и мгновенная контратака. Владимир Максимов даже выпустил на площадку Сергея Марка Косоротова, левого полусреднего молодёжной сборной России, который перешёл в Чехов из УОР№ 2. И 18-летний Косоротов в первой же своей атаке заработал пенальти, а Куретков вновь был точен.

Минус семь — это уже разгром. Да ещё и Ковалёв два подряд пенальти не забил. Но в составе «Спартака» нашёлся герой, благодаря которому красно-белым удалось переломить ход матча. Это Евгений Цахариас, который попрощался было с гандболом в 2013-м, а сейчас играет так, словно и не было никакого перерыва в карьере. Он бросал с любых позиций и забивал. Правда, разыгрывающий «Медведей» Игорь Карлов отвечал тем же самым, причём атаковал постоянно через Черноиванова.

В какой-то момент второго тайма чеховцы сбавили скорости, а спартаковцы очень точно уловили этот момент. Отставание в счёте сокращалось, но сомнений в итоговом результате не было. «Медведи» шли к победе, пусть и с небольшой разницей. Но всё перевернулось с ног на голову. Потеря в атаке, ошибка в обороне, бросок в перекладину — и счёт уже равный.

За 45 секунд до окончания второго тайма Куретков с очередного семиметрового вновь вывел гостей вперёд, плюс ко всему «Спартак» остался в меньшинстве. Но украинский разыгрывающий красно-белых Александр Южбабенко через восемь секунд восстановил равновесие броском по центру. У «Чеховских медведей» было 38 секунд на атаку и все шансы, чтобы вырвать уже лежавшую в кармане победу, но Сураев спас «Спартак», отбив бросок Санталова.