Война, а не мир. «Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Альбина Джанабаева надела откровенный наряд
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Филадельфия Флайерз0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шальке-041
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Милан2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако3
Метц1
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал7
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Вердер2
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик3
Йокерит2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи1
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Кротоне3
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио5
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
Торино1
Биатлон. Биатлон
16:45
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев5
Слован3
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта0
Наполи1
Биатлон. Биатлон
14:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс4
Лада3
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Леганес2
Хоккей. НХЛ
22.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Автомобилист0
Хоккей. НХЛ
22.01
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.01
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
Альбина Джанабаева надела откровенный наряд
Ольга Бузова примерила бархатное платье-комбинацию
Названы самые «токсичные» родственники
Макароны разрешили есть на ужин
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
20:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Война, а не мир. «Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку

Одна команда вела семь мячей и успокоилась. А вторая верила в свои силы и не сдавалась.

Источник: РИА "Новости"

В «Лужниках» состоялся самый ожидаемый матч мужской гандбольной Суперлиги. «Спартак» против «Чеховских медведей». Не знающий поражений лидер против бессменных чемпионов России. Получилась очень крутая игра, завершившаяся сенсацией.

Потери, потери

Ни одной из команд не удалось подойти к матчу без потерь. Причём из-за травм выбыли основные вратари Дмитрий Павленко у «Медведей» и Николай Сорокин у «Спартака», причем для спартаковца сезон уже завершён.

Красно-белые вынуждены были в срочном порядке искать замену, так как заканчивать чемпионат с молодыми голкиперами — не самый лучший вариант. В итоге взяли в аренду Романа Сураева из уфимского УГНТУ-ВНЗМ. Единственной команды, которой удалось отобрать у «Спартака» очки в текущем сезоне, добившись сенсационной ничьей.

К игре в «Лужниках» вернулся в строй левый полусредний «Спартака» Александр Деревень, в межсезонье перешедший в команду из македонского «Вардара». Но непосредственно перед игрой столп обороны красно-белых Александр Черноиванов получил повреждение голеностопа, и на площадку вышел только на обезболивающих уколах.

Все на нервах, а счёт в пользу «Медведей»

Источник: РИА "Новости"

Обе команды начали матч довольно нервно, хотя преимуществом владели гости. Чемпионы России допускали меньше ошибок и превосходили хозяев в скорости. Правда, в завершении атак были не так успешны. «Спартаку» долгое время удавалось держать минимальное отставание в счёте. Отлично в составе красно-белых действовал линейный Егор Евдокимов, который и в оборону успевал, и в атаке открывался так здорово, что партнёрам главное было мяч до него доставить.

Правда, кроме Евдокимова и правого крайнего Дмитрия Ковалёва остальные спартаковцы действовали не так удачно. Появился на площадке Деревень, но ему потребовалось время, чтобы войти в игру. Он запорол две атаки своей команды, и красивая передача на Евдокимова, после которой «Спартак» заработал семиметровый, не убедила Василия Филиппова. Деревень отправился на скамейку запасных.

А «Чеховские медведи» совершили резкий рывок. Сначала никто не вышел на Дмитрия Санталова, и он с девяти метров едва не порвал сетку своей «пушкой», затем шикарный гол забил Игорь Карлов, сместившийся на место правого полусреднего, и ещё один гол Санталова после того, как Артём Грушко спас ворота «Медведей», а полусредний команды из Чехова обманным движением поднял двух защитников, проскользнул на шестиметровую зону и расстрелял Сураева.

После тайм-аута «Спартак» сократил отставание до двух мячей, и этот разрыв в счёте продержался до окончания тайма, в самой концовке которого было несколько ярких моментов: и гол-красавец Ковалёва с правого края, и крутой пас от Шелестюкова на Евдокимова, и невероятная игра в защите Санталова, после которой Дмитрий Корнев убежал в отрыв и забил, и бросок Ковалёва в голову Грушко, и отменённый гол Евдокимова на последней секунде.

Плюс семь? Это ещё не победа

Источник: РИА "Новости"

Второй тайм начался с потери «Спартака» в атаке и гола линейного Павла Андреева в быстром отрыве. Правда, чеховцы ответили провалом в обороне. А далее на площадке «Лужников» началась игра в одни ворота.

У красно-белых не получалось ничего, а «Медведи» просто разрывали соперника на мелкие клочки. Остащенко забил после того, как мяч отскочил к нему от арбитра Дмитрия Киселёва, Санталов — после быстрой атаки, Максим Куретков — с очередного «семерика». Разрыв вновь вырос до четырёх мячей в пользу гостей.

Деревень отличной передачей на поднятых руках арбитров вывел Евдокимова на чистый бросок, но сразу после этого «Спартак» пропустил трижды. Вновь Андреев после быстрого перехода, перехват, отличная игра Грушко и мгновенная контратака. Владимир Максимов даже выпустил на площадку Сергея Марка Косоротова, левого полусреднего молодёжной сборной России, который перешёл в Чехов из УОР№ 2. И 18-летний Косоротов в первой же своей атаке заработал пенальти, а Куретков вновь был точен.

Минус семь — это уже разгром. Да ещё и Ковалёв два подряд пенальти не забил. Но в составе «Спартака» нашёлся герой, благодаря которому красно-белым удалось переломить ход матча. Это Евгений Цахариас, который попрощался было с гандболом в 2013-м, а сейчас играет так, словно и не было никакого перерыва в карьере. Он бросал с любых позиций и забивал. Правда, разыгрывающий «Медведей» Игорь Карлов отвечал тем же самым, причём атаковал постоянно через Черноиванова.

В какой-то момент второго тайма чеховцы сбавили скорости, а спартаковцы очень точно уловили этот момент. Отставание в счёте сокращалось, но сомнений в итоговом результате не было. «Медведи» шли к победе, пусть и с небольшой разницей. Но всё перевернулось с ног на голову. Потеря в атаке, ошибка в обороне, бросок в перекладину — и счёт уже равный.

За 45 секунд до окончания второго тайма Куретков с очередного семиметрового вновь вывел гостей вперёд, плюс ко всему «Спартак» остался в меньшинстве. Но украинский разыгрывающий красно-белых Александр Южбабенко через восемь секунд восстановил равновесие броском по центру. У «Чеховских медведей» было 38 секунд на атаку и все шансы, чтобы вырвать уже лежавшую в кармане победу, но Сураев спас «Спартак», отбив бросок Санталова.

Ничья в красивой гандбольной битве. «Спартак» остался непобедимым, а «Чеховские медведи» упустили возможность сократить отставание от лидера.

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь