Война, а не мир. «Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Одна команда вела семь мячей и успокоилась. А вторая верила в свои силы и не сдавалась.
Одна команда вела семь мячей и успокоилась. А вторая верила в свои силы и не сдавалась.
В «Лужниках» состоялся самый ожидаемый матч мужской гандбольной Суперлиги. «Спартак» против «Чеховских медведей». Не знающий поражений лидер против бессменных чемпионов России. Получилась очень крутая игра, завершившаяся сенсацией.
Потери, потери
Ни одной из команд не удалось подойти к матчу без потерь. Причём
К игре в «Лужниках» вернулся в строй левый полусредний «Спартака» Александр Деревень, в межсезонье перешедший в команду из македонского «Вардара». Но непосредственно перед игрой столп обороны
Все на нервах, а счёт в пользу «Медведей»
Обе команды начали матч довольно нервно, хотя преимуществом владели гости. Чемпионы России допускали меньше ошибок и превосходили хозяев в скорости. Правда, в завершении атак были не так успешны. «Спартаку» долгое время удавалось держать минимальное отставание в счёте. Отлично в составе
Правда, кроме Евдокимова и правого крайнего Дмитрия Ковалёва остальные спартаковцы действовали не так удачно. Появился на площадке Деревень, но ему потребовалось время, чтобы войти в игру. Он запорол две атаки своей команды, и красивая передача на Евдокимова, после которой «Спартак» заработал семиметровый, не убедила Василия Филиппова. Деревень отправился на скамейку запасных.
А «Чеховские медведи» совершили резкий рывок. Сначала никто не вышел на Дмитрия Санталова, и он с девяти метров едва не порвал сетку своей «пушкой», затем шикарный гол забил Игорь Карлов, сместившийся на место правого полусреднего, и ещё один гол Санталова после того, как Артём Грушко спас ворота «Медведей», а полусредний команды из Чехова обманным движением поднял двух защитников, проскользнул на шестиметровую зону и расстрелял Сураева.
После
Плюс семь? Это ещё не победа
Второй тайм начался с потери «Спартака» в атаке и гола линейного Павла Андреева в быстром отрыве. Правда, чеховцы ответили провалом в обороне. А далее на площадке «Лужников» началась игра в одни ворота.
У
Деревень отличной передачей на поднятых руках арбитров вывел Евдокимова на чистый бросок, но сразу после этого «Спартак» пропустил трижды. Вновь Андреев после быстрого перехода, перехват, отличная игра Грушко и мгновенная контратака. Владимир Максимов даже выпустил на площадку Сергея Марка Косоротова, левого полусреднего молодёжной сборной России, который перешёл в Чехов из УОР№ 2. И 18-летний Косоротов в первой же своей атаке заработал пенальти, а Куретков вновь был точен.
Минус семь — это уже разгром. Да ещё и Ковалёв два подряд пенальти не забил. Но в составе «Спартака» нашёлся герой, благодаря которому
В
За 45 секунд до окончания второго тайма Куретков с очередного семиметрового вновь вывел гостей вперёд, плюс ко всему «Спартак» остался в меньшинстве. Но украинский разыгрывающий
Ничья в красивой гандбольной битве. «Спартак» остался непобедимым, а «Чеховские медведи» упустили возможность сократить отставание от лидера.