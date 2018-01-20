Гандболисты Германии победили чехов, датчане сильнее словенцев на чемпионате Европы

Действующий чемпион континента сборная Германия обыграла команду Чехии со счетом 22:19, Словения уступила Дании — 28:31.

В воскресенье, 21 января, немецкие гандболисты сыграют с датчанами, а вице-чемпионы Европы испанские гандболисты будут соперничать с командой Македонии.

Турнирное положение:

Германия — 4 очка (3 матча), Дания — 4 (3), Македония — 3 (2), Испания — 2 (2), Чехия — 2 (3), Словения — 1 (3).

Сегодня вечером пройдут поединки в группе I: чемпионы мира французы сыграют со шведами, хорваты встретятся с норвежцами.

Белорусские гандболисты, проигравшие на старте второго этапа Хорватии (23:25), свою следующую игру проведут 22 января против Швеции, а 24 января завершат второй этап матчем с Сербией.

Положение команд таково:

Норвегия — 4 (3), Швеция — 4 (2), Хорватия — 4 (3), Франция — 4 (2), Беларусь — 0 (3), Сербия — 0 (3).