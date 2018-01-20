Гандболисты Германии победили чехов, датчане сильнее словенцев на чемпионате Европы
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основном этапе чемпионата Европы по гандболу в Хорватии в борьбу вступили команды группы II, сообщает корреспондент БЕДТА.
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основном этапе чемпионата Европы по гандболу в Хорватии в борьбу вступили команды группы II, сообщает корреспондент БЕДТА.
Действующий чемпион континента сборная Германия обыграла команду Чехии со счетом 22:19, Словения уступила Дании — 28:31.
В воскресенье, 21 января, немецкие гандболисты сыграют с датчанами, а
Турнирное положение:
Германия — 4 очка (3 матча), Дания — 4 (3), Македония — 3 (2), Испания — 2 (2), Чехия — 2 (3), Словения — 1 (3).
Сегодня вечером пройдут поединки в группе I: чемпионы мира французы сыграют со шведами, хорваты встретятся с норвежцами.
Белорусские гандболисты, проигравшие на старте второго этапа Хорватии (23:25), свою следующую игру проведут 22 января против Швеции, а 24 января завершат второй этап матчем с Сербией.
Положение команд таково:
Норвегия — 4 (3), Швеция — 4 (2), Хорватия — 4 (3), Франция — 4 (2), Беларусь — 0 (3), Сербия — 0 (3).
Борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из каждой группы, которые 26 января проведут полуфинальные встречи. Их победители 28 января сыграют в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.