Серебра молодежного ЧЕ-2017 лишены только 3 гандболистки, а не вся сборная России
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряных медалей чемпионата Европы-2017 среди игроков не старше 19 лет лишены
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряных медалей чемпионата Европы-2017 среди игроков не старше 19 лет лишены
«Серебряных медалей на данный момент лишены только три игрока, указанные в релизе Европейской гандбольной федерации (EHF), а не вся команда. Решения по сборной и федерации не было вынесено на данный момент», — заявили в
В пятницу EHF объявила о том, что игроки молодежной сборной России Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет и сдавшие положительные
Позднее генеральный директор ФГР Лев Воронин заявил РИА Новости, что федерация прорабатывает вопрос апелляции на решение EHF. Апелляцию необходимо подать до 26 января.