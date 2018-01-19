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19 января, источник: Р-Спорт

Серебра молодежного ЧЕ-2017 лишены только 3 гандболистки, а не вся сборная России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряных медалей чемпионата Европы-2017 среди игроков не старше 19 лет лишены из-за мельдония только три гандболистки молодежной сборной России, а не вся команда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гандбола России (ФГР).

Источник: РИА "Новости"

«Серебряных медалей на данный момент лишены только три игрока, указанные в релизе Европейской гандбольной федерации (EHF), а не вся команда. Решения по сборной и федерации не было вынесено на данный момент», — заявили в пресс-службе ФГР.

В пятницу EHF объявила о том, что игроки молодежной сборной России Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет и сдавшие положительные допинг-пробы на мельдоний, дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей турнира.

Позднее генеральный директор ФГР Лев Воронин заявил РИА Новости, что федерация прорабатывает вопрос апелляции на решение EHF. Апелляцию необходимо подать до 26 января.

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