Серебра молодежного ЧЕ-2017 лишены только 3 гандболистки, а не вся сборная России

Источник: РИА "Новости"

«Серебряных медалей на данный момент лишены только три игрока, указанные в релизе Европейской гандбольной федерации (EHF), а не вся команда. Решения по сборной и федерации не было вынесено на данный момент», — заявили в пресс-службе ФГР.

В пятницу EHF объявила о том, что игроки молодежной сборной России Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет и сдавшие положительные допинг-пробы на мельдоний, дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей турнира.