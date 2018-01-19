Трефилов: Дисквалификация гандболисток молодежной сборной РФ слишком жесткая

По решению Европейской гандбольной федерации (EHF), российские гандболистки Скоробогатченко («Кубань»), Дувакина («Динамо-Синара») и Дудина («Звезда») отстранены от участия в соревнованиях на 20 месяцев за употребление запрещенных веществ. Спортсменки будут лишены серебряных медалей европейского первенства — 2017 (игроки не старше 19 лет).

«Мне кажется, что в этом нет никакой вины девушек. Пока идут разбирательства, но мне кажется, что подобная дисквалификация очень жесткая. Хотелось бы, что девчонки не паниковали и не думали бросать спорт. Мы их не бросим и создадим все условия, чтобы они продолжили заниматься и достигли еще более высоких результатов назло всем», — сказал Трефилов.

«Для меня, как тренера сборной, их отсутствие в команде будет очень тяжелым. Скоробогатченко будет продолжать тренироваться вместе с “Кубанью”, потому что дисквалификация не распространяется на подготовительный процесс. По-моему, девчонки даже могут принимать участие в турнирах, которые проходят не под эгидой EHF. Ни в коем случае мы не будем разрывать с ней клубный контракт», — заключил специалист.