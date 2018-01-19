Три российские гандболистки дисквалифицированы на 20 месяцев за допинг

Отсчет дисквалификации ведется с 12 сентября 2017 года, когда было наложено временное отстранение. В сентябре стало известно, что в пробах трех гандболисток молодежной сборной России было обнаружено запрещенное вещество мельдоний, ими оказались Скоробогатченко, Дувакина и Дудина.
Дисциплинарная комиссия EHF приняла во внимание, что спортсменки не намеренно принимали запрещенное вещество. «В этой связи комиссия на законных основаниях сократила стандартный период дисквалификации в подобных случаях», — говорится в заявлении.
Скоробогатченко, Дувакина и Дудина в составе молодежной сборной России (игроки до 19 лет) в августе 2017 года завоевали серебро чемпионата Европы. Из-за дисквалификации они будут лишены медалей, как и вся команда.