Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за допинга
ТАСС, 19 января. Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России (игроки не старше 19 лет) серебра чемпионата Европы 2017 года
ТАСС, 19 января. Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России (игроки не старше 19 лет) серебра чемпионата Европы 2017 года
Турнир прошел в
Также в сообщении EHF отмечается, что, согласно правилам организации, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной команды на национальную спортивную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим EHF открыла разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.