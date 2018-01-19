Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

Турнир прошел в июле-августе прошлого года в Словении, российская команда заняла второе место, уступив в финале француженкам. Санкции к сборной России были применены из-за положительных допинг-проб гандболисток сборной Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, в анализах которых был найден мельдоний. Спортсменки были отстранены от соревнований на 20 месяцев.

Также в сообщении EHF отмечается, что, согласно правилам организации, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной команды на национальную спортивную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим EHF открыла разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.