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17:22 (мск), источник: ТАСС

Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

ТАСС, 19 января. Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России (игроки не старше 19 лет) серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

Турнир прошел в июле-августе прошлого года в Словении, российская команда заняла второе место, уступив в финале француженкам. Санкции к сборной России были применены из-за положительных допинг-проб гандболисток сборной Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, в анализах которых был найден мельдоний. Спортсменки были отстранены от соревнований на 20 месяцев.

Также в сообщении EHF отмечается, что, согласно правилам организации, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной команды на национальную спортивную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим EHF открыла разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.

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