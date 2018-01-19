Белорусы проиграли хорватам на чемпионате Европы по гандболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Под Владимиром девочку с кровотечением выгнали из автобуса
На тайском курорте арестовали 22-летнюю россиянку
Шэрон Стоун засняли целующейся с молодым мужчиной
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес Кингз1
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс4
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ4
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ2
Даллас Старз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
18.01
Динамо Р3
Амур4
Хоккей. КХЛ
18.01
ХК Динамо4
Спартак5
Хоккей. КХЛ
18.01
СКА7
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
18.01
СеверстальОТ5
Локомотив6
Хоккей. КХЛ
18.01
Динамо Мн1
Куньлунь3
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Потеряли Джикию, пропустили от Халка
Петербургский СКА установил рекорд КХЛ
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Определена самая высокооплачиваемая бикини-модель
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
За переезд на Дальний Восток заплатят 1 млн рублей
В Англии бывшую церковь выставили на продажу
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
01:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли хорватам на чемпионате Европы по гандболу

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси с проигрыша начали основной этап чемпионате Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке группы I подопечные Юрия Шевцова в Загребе играли с хозяевами турнира гандболистами Хорватии и после первого тайма уступали 3 мяча — 12:13. Во второй половине встречи белорусы не сдались и за две минуты до конца игры сравняли счет — 23:23. Однако в оставшееся время хозяевам удалось забросить два мяча — 25:23.

В другом матче этой группы сборная Норвегии переиграла команду Сербии со счетом 32:27.

После этих встреч положение в группе I таково: Швеция — 4 (2), Норвегия — 4 очка (3 матча), Франция — 4 (2), Хорватия — 4 (3), Беларусь — 0 (3), Сербия — 0 (3).

В субботу, 20 января французы сыграют со шведами, а хорваты встретятся с норвежцами. Белорусы свою следующую игру проведут 22 января против Швеции, а 24 января завершат второй этап матчем с Сербией.

В пятницу, 19 января в борьбу вступят команды группы II: Германия — Чехия, Словения — Дания. Здесь положение команд сейчас таково: Македония — 3 очка, Испания — 2, Дания — 2, Чехия — 2, Германия — 2, Словения — 1.

Борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из каждой группы, которые 26 января проведут полуфинальные встречи. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.

 Иглесиас и Курникова опубликовали фото новорожденных близнецов
Семья из Могилева, ехавшая снимать порчу, попала в ДТП в Оршанском районе
Потеряли Джикию, пропустили от Халка
Петербургский СКА установил рекорд КХЛ
Шайба Орлова и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон»
«Сент-Луис» победил, Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне
Футболисты «Локомотива» разгромно проиграли в товарищеском матче
Экипаж «КамАЗ-мастер» вернул лидерство в общем зачете «Дакара»
«Бостон» благодаря 22 сэйвам Худобина победил «Айлендерс» в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Ром, табак и Карибы: что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь