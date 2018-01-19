Белорусы проиграли хорватам на чемпионате Европы по гандболу

В первом поединке группы I подопечные Юрия Шевцова в Загребе играли с хозяевами турнира гандболистами Хорватии и после первого тайма уступали 3 мяча — 12:13. Во второй половине встречи белорусы не сдались и за две минуты до конца игры сравняли счет — 23:23. Однако в оставшееся время хозяевам удалось забросить два мяча — 25:23.

В другом матче этой группы сборная Норвегии переиграла команду Сербии со счетом 32:27.

После этих встреч положение в группе I таково: Швеция — 4 (2), Норвегия — 4 очка (3 матча), Франция — 4 (2), Хорватия — 4 (3), Беларусь — 0 (3), Сербия — 0 (3).

В субботу, 20 января французы сыграют со шведами, а хорваты встретятся с норвежцами. Белорусы свою следующую игру проведут 22 января против Швеции, а 24 января завершат второй этап матчем с Сербией.

В пятницу, 19 января в борьбу вступят команды группы II: Германия — Чехия, Словения — Дания. Здесь положение команд сейчас таково: Македония — 3 очка, Испания — 2, Дания — 2, Чехия — 2, Германия — 2, Словения — 1.