Гандболисты сборной Беларуси сыграют с хорватами в основном этапе чемпионата Европы

В группе I сборная Беларуси в Загребе встретится с хозяевами турнира — гандболистами Хорватии. Затем, 22 января, у белорусов игра со шведами, а 24 января заключительный поединок против сербов.

После завершения соревнований в этих группах борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины, которые 26 января проведут полуфинальные матчи. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.