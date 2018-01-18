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09:56 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты сборной Беларуси сыграют с хорватами в основном этапе чемпионата Европы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на гандбольном чемпионате Европы в Хорватии начнутся матчи основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе I сборная Беларуси в Загребе встретится с хозяевами турнира — гандболистами Хорватии. Затем, 22 января, у белорусов игра со шведами, а 24 января заключительный поединок против сербов.

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Основной этап команды начнут с учетом очков, набранных в очных встречах предварительного этапа: Швеция — 4 очка, Франция — 4, Хорватия — 2, Норвегия — 2, Беларусь — 0, Сербия — 0.

Группу II основного этапа составят сборные: Македония — 3, Испания — 2, Дания — 2, Чехия — 2, Германия — 2, Словения — 1.

После завершения соревнований в этих группах борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины, которые 26 января проведут полуфинальные матчи. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.

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