Гандболисты сборной Беларуси сыграют с хорватами в основном этапе чемпионата Европы
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на гандбольном чемпионате Европы в Хорватии начнутся матчи основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на гандбольном чемпионате Европы в Хорватии начнутся матчи основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе I сборная Беларуси в Загребе встретится с хозяевами турнира — гандболистами Хорватии. Затем, 22 января, у белорусов игра со шведами, а 24 января заключительный поединок против сербов.
Основной этап команды начнут с учетом очков, набранных в очных встречах предварительного этапа: Швеция — 4 очка, Франция — 4, Хорватия — 2, Норвегия — 2, Беларусь — 0, Сербия — 0.
Группу II основного этапа составят сборные: Македония — 3, Испания — 2, Дания — 2, Чехия — 2, Германия — 2, Словения — 1.
После завершения соревнований в этих группах борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины, которые 26 января проведут полуфинальные матчи. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.