Белорусские гандболисты пробились во второй этап чемпионата Европы
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты начнут второй групповой этап чемпионата Европы без набранных очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты начнут второй групповой этап чемпионата Европы без набранных очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном туре соревнований предварительной группы В команда Юрия Шевцова уступила накануне чемпионам планеты французам со счетом 25:32, а гандболисты Норвегии обыграли Австрию — 39:28. Белорусы заняли 3-е место за счет победы над австрийцами в стартовом поединке — 27:26.
Кроме того, белорусские гандболисты уступили норвежцам — 28:33.
Итоговое положение: Франция — 6 очков, Норвегия — 4, Беларусь — 2, Австрия — 0.
В группе А, представители которой будут соперниками белорусских гандболистов, итоговое положение таково: Швеция — 4, Хорватия — 4, Сербия — 2, Исландия — 2.
Таким образом, во втором групповом этапе сборная Беларуси сыграет с командами Швеции (18 января), Хорватии (22 января) и Сербии (24 января).
Предварительный раунд континентального первенства завершится сегодня после заключительных встреч еще в двух квартетах: С — Германия — Македония, Черногория — Словения.
Положение команд: Македония — 4 очка, Германия — 3, Словения — 1, Черногория — 0.
D- Чехия — Венгрия, Испания — Дания.
Положение команд: Испания — 4, Дания — 2, Чехия — 2, Венгрия — 0.