Белорусские гандболисты проиграли французам на чемпионате Европы в Хорватии

Сегодня в Порече в заключительном матче предварительной группы В белорусы оказали достойное сопротивление действующим чемпионам мира французам. В середине первой половины игры подопечные Юрия Шевцова даже лидировали, но на перерыв ушли, уступая 3 гола — 11:14. Во втором тайме французы заиграли гораздо активнее и выиграли в итоге со счетом 32:25.

Позже в этом квартете состоится еще один поединок, в котором сборная Норвегии сыграет с Австрией. В стартовом туре белорусы обыграли австрийцев — 27:26, а затем уступили норвежцам — 28:33.

Турнирное положение: Франция — 6 очков (3 матча), Норвегия — 2 (2), Беларусь — 2 (3), Австрия — 0 (2).

Еще в двух квартетах встречи заключительного тура пройдут 17 января:

С — Германия — Македония, Черногория — Словения.

Положение после двух игровых дней: Македония — 4, Германия — 3, Словения — 1, Черногория — 0.

D — Испания — Дания, Чехия — Венгрия.

Положение после двух игровых дней: Испания — 4, Дания — 2, Чехия — 2, Венгрия — 0.