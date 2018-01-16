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16 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты проиграли французам на чемпионате Европы в Хорватии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси поражением завершили первый этап чемпионата Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Порече в заключительном матче предварительной группы В белорусы оказали достойное сопротивление действующим чемпионам мира французам. В середине первой половины игры подопечные Юрия Шевцова даже лидировали, но на перерыв ушли, уступая 3 гола — 11:14. Во втором тайме французы заиграли гораздо активнее и выиграли в итоге со счетом 32:25.

Позже в этом квартете состоится еще один поединок, в котором сборная Норвегии сыграет с Австрией. В стартовом туре белорусы обыграли австрийцев — 27:26, а затем уступили норвежцам — 28:33.

Турнирное положение: Франция — 6 очков (3 матча), Норвегия — 2 (2), Беларусь — 2 (3), Австрия — 0 (2).

Еще в двух квартетах встречи заключительного тура пройдут 17 января:

С — Германия — Македония, Черногория — Словения.
Положение после двух игровых дней: Македония — 4, Германия — 3, Словения — 1, Черногория — 0.

D — Испания — Дания, Чехия — Венгрия.
Положение после двух игровых дней: Испания — 4, Дания — 2, Чехия — 2, Венгрия — 0.

Во второй этап континентального первенства выйдут по три лучшие команды из четырех групп.

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