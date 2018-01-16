Гандболисты сборной Беларуси завершат первый этап ЧЕ встречей с французами

Источник: РИА "Новости"

В Порече в заключительном поединке предварительной группы В подопечным Юрия Шевцова предстоит встретиться с действующим чемпионом планеты командой Франции.

Игра начнется в 20.15 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2».

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На старте соревнований белорусские гандболисты одолели соперников из Австрии — 27:26, а затем уступили вице-чемпионам мира норвежцам — 28:33. Французы сначала с трудом переиграли Норвегию — 32:31, а потом разгромили австрийцев со счетом 33:26.

В другом сегодняшнем матче этого квартета встретятся команды Австрии и Норвегии. Турнирное положение: Франция — 4 очка, Норвегия — 2, Беларусь — 2, Австрия — 0.

Два поединка состоятся сегодня в группе А: Сербия — Исландия, Хорватия — Швеция. Здесь положение после двух игровых дней таково: Хорватия — 4, Швеция — 2, Исландия — 2, Сербия — 0.

В двух других квартетах также встречи второго тура прошли 15 января: С — Германия — Словения — 25:25, Македония — Черногория — 29:28. Положение команд: Македония — 4, Германия — 3, Словения — 1, Черногория — 0.

D — Испания — Венгрия — 27:25, Дания — Чехия — 27:28. Положение команд: Испания — 4, Дания — 2, Чехия — 2, Венгрия — 0.