Гандболисты сборной Беларуси завершат первый этап ЧЕ встречей с французами
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня завершат первый этап чемпионата Европы, который проходит в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня завершат первый этап чемпионата Европы, который проходит в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Порече в заключительном поединке предварительной группы В подопечным Юрия Шевцова предстоит встретиться с действующим чемпионом планеты командой Франции.
Игра начнется в 20.15 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2».
На старте соревнований белорусские гандболисты одолели соперников из Австрии — 27:26, а затем уступили
В другом сегодняшнем матче этого квартета встретятся команды Австрии и Норвегии. Турнирное положение: Франция — 4 очка, Норвегия — 2, Беларусь — 2, Австрия — 0.
Два поединка состоятся сегодня в группе А: Сербия — Исландия, Хорватия — Швеция. Здесь положение после двух игровых дней таково: Хорватия — 4, Швеция — 2, Исландия — 2, Сербия — 0.
В двух других квартетах также встречи второго тура прошли 15 января: С — Германия — Словения — 25:25, Македония — Черногория — 29:28. Положение команд: Македония — 4, Германия — 3, Словения — 1, Черногория — 0.
D — Испания — Венгрия — 27:25, Дания — Чехия — 27:28. Положение команд: Испания — 4, Дания — 2, Чехия — 2, Венгрия — 0.
Борьбу за награды на втором этапе континентального первенства продолжат по 3 лучшие команды из четырех предварительных групп.