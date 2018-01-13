Российские гандболисты обыграли финнов в матче отбора к ЧМ-2019

Российская команда победила во всех шести матчах в группе 1. В активе сборной России 12 очков, сборная Финляндии с тремя очками занимает третье место. Позднее пройдет заключительный матч группы, в котором встретятся команды Словакии и Люксембурга. Словаки с шестью очками идут вторыми, люксембуржцы, на счету которых одно очко, занимают четвертое место.

Россияне начали отборочный турнир с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии ( 12—28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 10 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира.