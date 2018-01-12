Матчем с австрийцами белорусские гандболисты стартуют на чемпионате Европы в Хорватии

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Команда Юрия Шевцова прибыла в хорватский Пореч в минувшую среду и провела несколько тренировок на площадке спортивного центра «Жатика» (вместимость — 3500 зрителей), который примет все матчи предварительной группы В.

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Тренерский штаб белорусской команды включил в официальную заявку 18 игроков: вратари — Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Подосинов («Гомель»), Вячеслав Солдатенко («Одорхей», Румыния); полевые игроки — Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш, Николай Алехин, Александр Подшивалов, Глеб Гарбуз (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович (все — БГК имени Мешкова, Брест), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба — «Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Балатонфюред», Венгрия), Вадим Гайдученко («Динамо», Бухарест, Румыния), Максим Баранов («Одорхей», Румыния), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия).

Кроме встречи белорусов и австрийцев сегодня в группе В сыграют гандболисты Франции и Норвегии. Во второй игровой день 16 января белорусская дружина сыграет с норвежцами, а 18 января завершит первый этап встречей с французами. Наставник белорусов считает, что соперники по группе очень сильны — французы являются действующими чемпионами мира, выиграв титул год назад в решающем поединке с норвежцами, да и австрийцы всегда доставляют массу проблем любой команде.

Поэтому молодым белорусским гандболистам будет очень полезно проверить себя в играх с такими мощными дружинами. Несмотря на высокий класс соперников, белорусы приложат все силы для выхода во второй групповой раунд континентального первенства, подчеркнул Юрий Шевцов. Туда попадут по 3 лучшие сборные из четырех квартетов.

На втором этапе представители группы В сыграют против тройки команд группы А, в которую вошли Швеция, Исландия, Хорватия и Сербия. Другую шестерку на втором этапе составят представители предварительных квартетов — С (Германия, Словения, Черногория, Македония) и D (Испания, Дания, Чехия, Венгрия). Дюжина сильнейших команд проведет свои матчи с 18 по 24 января, а затем по две лучшие сборные выйдут в полуфинал.