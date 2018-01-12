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10:05 (мск), источник: БЕЛТА

Матчем с австрийцами белорусские гандболисты стартуют на чемпионате Европы в Хорватии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии сегодня стартует 13-й чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная Беларуси свой первый поединок проведет против команды Австрии (прямая трансляция в 20.10 на телеканале «Беларусь 5»), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Команда Юрия Шевцова прибыла в хорватский Пореч в минувшую среду и провела несколько тренировок на площадке спортивного центра «Жатика» (вместимость — 3500 зрителей), который примет все матчи предварительной группы В.

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Тренерский штаб белорусской команды включил в официальную заявку 18 игроков: вратари — Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Подосинов («Гомель»), Вячеслав Солдатенко («Одорхей», Румыния); полевые игроки — Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш, Николай Алехин, Александр Подшивалов, Глеб Гарбуз (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович (все — БГК имени Мешкова, Брест), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба — «Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Балатонфюред», Венгрия), Вадим Гайдученко («Динамо», Бухарест, Румыния), Максим Баранов («Одорхей», Румыния), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия).

Кроме встречи белорусов и австрийцев сегодня в группе В сыграют гандболисты Франции и Норвегии. Во второй игровой день 16 января белорусская дружина сыграет с норвежцами, а 18 января завершит первый этап встречей с французами. Наставник белорусов считает, что соперники по группе очень сильны — французы являются действующими чемпионами мира, выиграв титул год назад в решающем поединке с норвежцами, да и австрийцы всегда доставляют массу проблем любой команде.

Поэтому молодым белорусским гандболистам будет очень полезно проверить себя в играх с такими мощными дружинами. Несмотря на высокий класс соперников, белорусы приложат все силы для выхода во второй групповой раунд континентального первенства, подчеркнул Юрий Шевцов. Туда попадут по 3 лучшие сборные из четырех квартетов.

На втором этапе представители группы В сыграют против тройки команд группы А, в которую вошли Швеция, Исландия, Хорватия и Сербия. Другую шестерку на втором этапе составят представители предварительных квартетов — С (Германия, Словения, Черногория, Македония) и D (Испания, Дания, Чехия, Венгрия). Дюжина сильнейших команд проведет свои матчи с 18 по 24 января, а затем по две лучшие сборные выйдут в полуфинал.

Полуфинальные баталии пройдут 26 января, а 28 января их победители встретятся в поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзу ЧЕ-2018. Два года назад в Польше чемпионами Старого Света стали немецкие гандболисты, переигравшие в финале испанцев (24:17), в игре за 3-е место хорваты победили норвежцев (31:24). Сборная Беларуси тогда финишировала на 10-й итоговой позиции. Для белорусов предстоящий континентальный форум станет пятым в истории. Лучшим результатом является 8-е место, занятое на ЧЕ-1994 в Португалии.

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