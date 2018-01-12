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00:32 (мск), источник: ТАСС

Мужской гандбольный чемпионат Европы стартует в Хорватии без участия сборной России

ТАСС, 12 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд стартует в пятницу в Хорватии. Впервые в истории турнир пропустит сборная России, которая становилась сильнейшей на континенте в 1996 году.

Источник: РИА "Новости"

В чемпионате Европы примут участие 16 команд, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Команда хозяев из Хорватии получила автоматическую путевку, остальные сборные играли в отборочном турнире, который прошел с ноября 2016-го по июнь прошлого года. Сборная России под руководством Дмитрия Торгованова выиграла лишь один матч из шести и впервые пропустит чемпионат Европы, команда уступила дорогу в Хорватию сборным Швеции и Черногории.

В группе А чемпионата Европы (матчи пройдут в Сплите) выступят команды Хорватии, Швеции, Сербии и Исландии, в группе В (Пореч) — Франции, Белоруссии, Норвегии и Австрии, группе С (Загреб) — Германии, Македонии, Черногории и Словении, группе D (Вараждин) — Испании, Дании, Чехии и Венгрии.

По итогам предварительной стадии 12—17 января по три лучшие команды из каждой группы выходят в основной раунд, где будут разделены на две группы. Сборные из группы А сыграют с представителями группы В, команды из группы С — с участниками группы D. При этом очки, набранные на предварительной стадии в матчах с командами, вышедшими в следующий круг, сохраняются.

По итогам основного раунда 18—24 января определятся полуфиналисты, тогда как команды, занявшие третьи места, сыграют в матче за пятое место. Полуфиналы пройдут 26 января, финал и матч за третье место — 28 января.

Турнир является отборочным на чемпионат мира, который пройдет через год в Дании и Германии. Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды чемпионата Европы, а также чемпионы мира 2017 года из Франции.

Чаще других побеждали шведы

Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся с 1994 года. Сборная России выиграла первенство континента в 1996 году, а в 1994 и 2000 годах завоевала серебряные медали. Чаще других чемпионами Европы становились гандболисты из Швеции — четыре раза (1994, 1998, 2000, 2002), три титула у команды Франции, по два — Дании и Германии.

В 2016 году чемпионат Европы прошел в Польше и завершился победой сборной Германии, которая в финале обыграла испанцев — 24:17, третье место заняла команда Хорватии. Российская команда осталась на девятом месте.

Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 2020 года пройдет в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции.

Женский чемпионат Европы в нынешнем году пройдет в ноябре-декабре во Франции. Российская команда во главе с Евгением Трефиловым выступает в отборочном турнире, где ее соперницами являются гандболистки Румынии, Австрии и Португалии.

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