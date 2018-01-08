Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Испании

В заключительном поединке белорусы уверенно обыграли соперников из Аргентины со счетом 27:22 (14:12). Самыми результативными в составе победителей стали Борис Пуховский и Андрей Юринок, забросившие по 6 мячей.
В первом туре соревнований белорусские гандболисты проиграли испанцам — 30:35, а затем минимально уступили полякам — 27:28. Победителем турнира стала команда Испании, разгромившая в последнем матче поляков — 37:22.
Итоговое положение: Испания — 6 очков, Беларусь — 2, Аргентина — 2, Польша — 2. Сегодня команда Юрия Шевцова вернется в Минск, а уже 10 января отправится в Хорватию, где с 12 по 28 января пройдет чемпионат Европы.