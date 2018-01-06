Победили на тренировке. Россия пожалела гандбольного карлика

Мужская сборная России в Краснодаре разгромила команду Люксембурга в отборочном турнире ЧМ-2019. Это совсем не удивительно, так как в сборной Люксембурга всего один профессиональный гандболист, остальные — любители. Удивительно то, что команда Эдуарда Кокшарова позволила соперникам какое-то время действовать на равных.

Десять минут без голов

С командой из великого герцогства согласно календарю россияне играли два матча подряд. Тот, что прошёл в гостях, получился на удивление упорным. Можно гадать о причинах, но факт в том, что наша команда играла едва ли на 60 процентов возможностей. Первый 10 минут вообще получились кошмарными для российской команды, поскольку в это время в ворота наших соперников влетел только один (!) мяч, автором которого стал Тимур Дибиров.

На 11-й минуте Дмитрий Житников забросил второй, но россиянам приходилось постоянно отыгрываться. Лишь в концовке первого тайма в игре окончательно и бесповоротно наступил перелом. Во втором тайме уже ничего интересного на площадке не происходило — сборная России спокойно довела матч до победы — 27:19.

Бросали и не забрасывали

По тому же сценарию прошёл и матч в Краснодаре. В советской прессе такие игры часто называли тренировками с повышенной ответственностью. Всё ясно ещё до начала, и непосредственно во время матча тренеры имеют возможность попробовать какие-то новые сочетания, схемы, да и просто новичков.

Тренировка удалась. За исключением момента в начале второго тайма, когда наши игроки не использовали массу выгоднейших возможностей — только броски Дибирова и Дмитрия Ковалёва в упор чего стоят, а люксембуржцы забивали едва ли не в каждой атаке. Но это было недолго. Чуть увеличив скорость, сборная России тут же ушла в отрыв. Итоговая разница «+11» могла быть и в районе «+20». Ну ладно, «+15».

Победа без проблем

В составе сборной России сыграли все вызванные в команду бывшие и нынешние игроки краснодарского СКИФа. Левый крайний Сергей Николаенков, во втором тайме заменивший Тимура Дибирова, как раз и поставил точку в матче, на последней секунде забив после красивой комбинации. До этого он поразил и пустые ворота, когда вратарь сборной Люксембурга в очередной раз уступил место полевому игроку.



А голкипер Денис Заболотин, сменивший Олега Грамса, совершил несколько впечатляющих сейвов. Вообще, он отразил 7 бросков из 11 — гроссмейстерский уровень. Правда, против сборной России не гроссмейстеры играли. Первую половину второго тайма наши игроки вообще ходили пешком в позиционных атаках и таким же образом возвращались в оборону. В общем, выиграли, не затратив сил. Они пригодятся в ключевом матче отбора, который пройдёт 11 января в Словакии против сборной этой страны.